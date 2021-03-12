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пятница, 12 марта 2021 12:33

Почему стоит доверить безопасность бизнеса Охранному Холдингу

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Разбитые витрины, украденные документы, хищения на складах и производстве: владельцы бизнеса постоянно подвергаются рискам со стороны злоумышленников, непорядочных сотрудников, конкурентов и обычных хулиганов. Надежная пультовая охрана от компании "Охранный Холдинг" убережет от неприятных подсчетов убытков.

Быстрый монтаж и стильный дизайн

Современные охранные системы монтируются быстро, выглядят стильно, подчеркнут стиль торгового зала, салона красоты и кабинета адвоката. Охранный Холдинг использует современные беспроводные комплекты охраны с датчиками движения, газоуловителями, датчиками открывания дверей и разбитых окон.

Защищенный GSM канал беспроводной системы:

- проверяет порядок на объекте с интервалом от 12 секунд;
- охватывает радиус до 2000 м;
- не зависит от электропитания и Интернет-соединения;
- совмещает работу умной централи, датчиков и мобильной тревожной кнопки.

Сработка датчика автоматически отображается в круглосуточном пульте охраны. На объект прибывает группа быстрого реагирования Охранного Холдинга. В зависимости от ситуации сотрудники гасят конфликт, ликвидируют угрозу затопления, вызывают спасателей, задерживают правонарушителей и передают полиции.

 

Индивидуальные решения для каждого бизнеса

Под защитой Охранного Холдинга свыше 34,4 тысяч объектов в Украине: заводы, логистические центры, агрохолдинги, супермаркеты, рынки, бизнес-центры. Компания разрабатывает индивидуальные решения по каждому объекту. Сотрудники выезжают на место, общаются с руководством и службой безопасности, оценивают потенциальные риски.

Охранный Холдинг создает уникальную комплексную защиту:

- классические способы: КПП, охранники по периметру и внутри здания, кинологическая служба;
- технологические способы: противодействие промышленному шпионажу, противопожарные системы, видеонаблюдение, датчики движения, автоматическая система контроля доступа;
- тревожные кнопки в залах, на кассах, у руководителей и персонала;
- физическое сопровождение грузов и курьеров с ценными документами;
- GPS-контроль транспортных средств и спецтехники;
- физическая охрана топ-менеджмента и массовых мероприятий;
- иные методы защиты бизнеса.

Пультовая охрана – неотъемлемая часть комплексной защиты объекта в режиме 24/7/365. Охранный Холдинг располагает всеми необходимыми лицензиями.

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