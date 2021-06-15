Почему кондиционер – лучший подарок родителям: экспертный ответ

Покупая кондиционер, вы получаете многофункциональное устройство для разных сценариев и времен года

С наступлением лета многие задумались о покупке кондиционера старшим родственникам, поскольку этот прибор сделает обстановку в доме комфортной и безопасной для здоровья пожилых людей.

Консультанты интернет-магазина техники Eldorado дали несколько советов по выбору устройств климат-контроля.

Простота использования и настройки

Сегодня купить кондиционер в Киеве можно с любым набором опций и возможностей. Выберите в подарок родителям аппарат, который легко настраивать: переключение между режимами, запуск и остановка работы, установка желаемой температуры должны быть абсолютно удобными и понятными. Простота управления – залог того, что старшее поколение научиться грамотно распоряжаться прохладой и теплом в своем доме.

Режимы для всех сезонов

Покупая кондиционер, вы получаете многофункциональное устройство для разных сценариев и времен года.

Актуальные модели, кроме охлаждения помещения, предлагают набор дополнительных фишек:

● обогрев: в межсезонье использовать кондиционер практичнее, чем включать традиционные обогреватели;

● вентиляция позволяет обеспечить приток свежего воздуха;

● осушение: умеренная влажность в комнате – залог хорошего самочувствия и настроения жильцов.

Современные кондиционеры обычно оснащены производительными, но энергоэффективными двигателями. Они помогут сократить расходы на электричество в сравнении с устаревшими модификациями климатической техники.

Забота о здоровье

Работа устройства безопасна. С его правильной настройкой приятный и полезный микроклимат в квартире гарантирован.

Если старшее поколение пользуется кондиционером, вы будете уверены: их здоровье в полном порядке.

Давно научно доказано, что поддерживая температуру в комнате в пределах 20 градусов, можно избавиться от головной боли, повышенного давления, улучшить качество сна, минимизировать риски перегрева летом и переохлаждения осенью.