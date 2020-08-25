Почему грабят квартиры, находящиеся под присмотром охранных фирм?

 
Ексклюзивы
1/5
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 405
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2448
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1602
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 297
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 396
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1971
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 585
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
9 Просмотров: 3168
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 396
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 585
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5202
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3186
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6714
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1080
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
среда, 26 августа 2020 12:41

Почему грабят квартиры, находящиеся под присмотром охранных фирм?

  Комментировать
  Грабителей не остановит наклейка какой-то мелкой охранной компании
Грабителей не остановит наклейка какой-то мелкой охранной компании

Грабители любят работать в квартирах, которые доверили непрофессиональным пультовым охранным компаниям.

Почему так?

Если владельцы жилья заключили договор с охранной фирмой, то значит есть что беречь!

Наткнуться на дилетантов в сфере пультовой охраны очень просто. Потому что большинство компаний – "шарашкины конторы". В лучшем случае - посредники, в худшем – аферисты. Профессионалов очень мало.

Вор не полезет в квартиру, где через несколько минут после проникновения может приехать группа задержания. Даже если он точно знает, что там есть дорогие вещи, драгоценности или наличные.

В то же время, грабителей не остановит наклейка какой-то мелкой охранной компании. О ней наведут справки, узнают о ее возможностях и ограбят объект.

Когда охраной занимается посредник - то группа реагирования приедет поздно. Тогда воры рискуют. Действуют быстро и охранники не успевают.

Если у компании мало машин реагирования, то злоумышленники берутся одновременно за несколько их клиентов. Бойцы выезжают на сигналы тревоги по очереди. В первую очередь на более близкие. Преступники это вычисляют и на пути создают препятствия. Например, пробивают колеса.

Некоторые пультовые компании предоставляют услуги имея только группы реагирования. У них нет групп задержания. Таких охранников грабители вообще не боятся. Берут на грабеж несколько крепких бойцов и чувствуют себя уверенно. В таких случаях работник службы охраны может лишь позвонить в полицию.

Интересный факт:

В Киеве только ПОЛИЦИЯ ОХРАНЫ и Служба безопасности СИРИУС имеют профессиональные группы задержания.

Об этом грабителям известно и на их объекты не решаются нападать. Остальные охранные пультовые компании имеют только группы реагирования.

Еще один недостаток мелких фирм – малые зарплаты сотрудников. За это бандиты соблазняют их вознаграждениями. Подкупленные охранники действуют в интересах не клиентов, а воров.

Охранную сигнализацию подключать нужно исключительно к системам надежных охранных структур. В противном случае наклейка "ОБЪЕКТ ПОД ОХРАНОЙ" лишь притягивает злоумышленников!

Материал подготовлен при поддержке Службы Безопасности "Атлас-О".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему грабят квартиры, находящиеся под присмотром охранных фирм?». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Запретили деятельность партии, которая готовила переворот

"Люди хотят хлеба, но есть страшнее голод - недостаток любви" - мать Тереза

Боятся грозы и умеют считать: назвали неизвестные умения собак

Немецкая диверсионная группа перешла польскую границу

Хазяин Кремля убежал из Москвы

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 14535
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 12429
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 11835
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 9513
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 3 Просмотров: 8964
Новости компаний
MR.Lens – контактные линзы по хорошим ценам
MR.Lens – контактные линзы по хорошим ценам Просмотров: 18
Пакуем чемодан в отпуск: 7 необходимых вещей для хороших впечатлений
Пакуем чемодан в отпуск: 7 необходимых вещей для хороших впечатлений Просмотров: 81
Видеоуслуги LANET PRODUCTION
Видеоуслуги LANET PRODUCTION Просмотров: 18
Кофемашины Siemens — удовольствие от каждой чашки кофе
Кофемашины Siemens — удовольствие от каждой чашки кофе Просмотров: 180
Как установить кондиционер после ремонта? Советы от Ланет КЛИМАТ
Как установить кондиционер после ремонта? Советы от Ланет КЛИМАТ Просмотров: 27
Больше всего комментируют
9
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
6
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
3
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
3
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
2
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Голосов: 3161
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua