Почему грабят квартиры, находящиеся под присмотром охранных фирм?

Грабителей не остановит наклейка какой-то мелкой охранной компании

Грабители любят работать в квартирах, которые доверили непрофессиональным пультовым охранным компаниям.

Почему так?

Если владельцы жилья заключили договор с охранной фирмой, то значит есть что беречь!

Наткнуться на дилетантов в сфере пультовой охраны очень просто. Потому что большинство компаний – "шарашкины конторы". В лучшем случае - посредники, в худшем – аферисты. Профессионалов очень мало.

Вор не полезет в квартиру, где через несколько минут после проникновения может приехать группа задержания. Даже если он точно знает, что там есть дорогие вещи, драгоценности или наличные.

В то же время, грабителей не остановит наклейка какой-то мелкой охранной компании. О ней наведут справки, узнают о ее возможностях и ограбят объект.

Когда охраной занимается посредник - то группа реагирования приедет поздно. Тогда воры рискуют. Действуют быстро и охранники не успевают.

Если у компании мало машин реагирования, то злоумышленники берутся одновременно за несколько их клиентов. Бойцы выезжают на сигналы тревоги по очереди. В первую очередь на более близкие. Преступники это вычисляют и на пути создают препятствия. Например, пробивают колеса.

Некоторые пультовые компании предоставляют услуги имея только группы реагирования. У них нет групп задержания. Таких охранников грабители вообще не боятся. Берут на грабеж несколько крепких бойцов и чувствуют себя уверенно. В таких случаях работник службы охраны может лишь позвонить в полицию.

Интересный факт:

В Киеве только ПОЛИЦИЯ ОХРАНЫ и Служба безопасности СИРИУС имеют профессиональные группы задержания.

Об этом грабителям известно и на их объекты не решаются нападать. Остальные охранные пультовые компании имеют только группы реагирования.

Еще один недостаток мелких фирм – малые зарплаты сотрудников. За это бандиты соблазняют их вознаграждениями. Подкупленные охранники действуют в интересах не клиентов, а воров.

Охранную сигнализацию подключать нужно исключительно к системам надежных охранных структур. В противном случае наклейка "ОБЪЕКТ ПОД ОХРАНОЙ" лишь притягивает злоумышленников!

Материал подготовлен при поддержке Службы Безопасности "Атлас-О".