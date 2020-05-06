Почему эксперты рекомендуют переходить с контактных линз на очки?

Прикосновение к лицу, особенно к носу и рту, является основным способом распространения любого вируса, включая новый коронавирус

Сегодня во многих мировых СМИ распространяются пугающие мнения о том, что ношение мягких контактных линз (сокращенно - МКЛ) может повышать риск инфицирования COVID-19. К примеру CNN, ссылаясь на экспертов Американской Академии Офтальмологии, 29 апреля 2020 года опубликовала мнение, согласно которому предлагается временно отказаться от ношения линз в пользу старых-добрых очков.

"Это не потому, что ношение контактных линз повышает риск заражения коронавирусом", - сказал д-р Томас Стайнманн, клинический представитель Американской Академия Офтальмологии. - Причина, по которой Академия предлагает это изменение, заключается в том, что ношение очков, в отличии от МКЛ, не так чувствительно к персональной гигиене. Пользователи контактных линз не только два или более раза в день касаются своих глаз, чтобы вставить и снять линзы, они также гораздо чаще касаются своих носа, губ и щек".

Прикосновение к лицу, особенно к носу и рту, является основным способом распространения любого вируса, включая новый коронавирус, говорят эксперты. "Вы трете глаза, затем потираете лицо, кладете пальцы в рот, ковыряете в носу", - добавил доктор Стайнманн. "Некоторые люди не очень гигиеничны и, возможно, забыли сначала помыть руки".

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) провели исследование и обнаружили, что треть пользователей контактных линз не соблюдают надлежащие правила гигиены, такие как мытье рук, при установке и снятии контактных линз. В CDC говорят, что отсутствие гигиены у пользователей МКЛ ранее не редко способствовало вспышкам потенциально очень опасных заболеваний глаз в США. Другие исследования также показали, что около 140 миллионов пользователей контактных линз во всем мире, возможно, не слишком обеспокоены отсутствием гигиены, когда речь идет о контактных линзах.

В любом случае, сейчас наступило время, когда можно и нужно проявлять на добросовестность в отношении личной гигиены и рационального социального дистанцирования на расстоянии 6 футов (около 2-х метров). А если Вы носите контактные линзы, то чтобы обезопасить себя, нужно всего лишь при любой возможности мыть руки и, самое главное, - не касаться немытыми пальцами своего лица.