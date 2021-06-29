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Пластиковые окна

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  Пластиковые окна не требуют дополнительной обработки, утепления на зиму
Пластиковые окна не требуют дополнительной обработки, утепления на зиму

Каждый, кто строит дом или делает ремонт, сталкивается с проблемой выбора окон. Из-за обилия предложений и конструктивных особенностей определиться с выбором оконных блоков бывает довольно сложно.

Пластиковые окна со стеклопакетами применяются и в новостройках и для замены устаревших деревянных рам. Их изготавливают из поливинилхлорида, получаемого из продуктов переработки нефти, поваренной соли и функциональных добавок: стабилизаторов, пластификаторов и красителей. Материал химически нейтрален, не окисляется, не подвержен гниению и не выделяет вредных веществ.

Пластиковые окна хорошо удерживают тепловое излучение и отражают звуковую волну. Блоки из ПВХ долго сохраняют первоначальный вид, не нуждаются в дополнительной отделке, не требуют утепления на зиму. Их несложно содержать в чистоте. Эти свойства определили повышенный спрос на остекление металлопластиком.

Основные показатели и преимущества ПВХ

Оконный профиль ПВХ отличается геометрией, формой и количеством воздушных камер, от которых зависят тепло- и шумоизоляционные характеристики окон.

Теплоизоляция – важнейший показатель оконного блока. Профиль ПВХ имеет от 3-х до 8-ми полых воздушных камер, выполняющих роль теплоизолятора. В зонах с морозными зимами используют 5-ти более камерный профиль с монтажной шириной не менее 70мм. Применение многокамерного профиля позволяет устанавливать широкие и теплые стеклопакеты, гарантирующие высокое сопротивление теплопередаче. Профиль с тремя камерами используют для остекления жилых домов в мягких климатических условиях, а также не жилых помещений.

Звукоизоляция – окна их ПВХ способны в несколько раз уменьшить шум, проникающий в квартиру извне. Герметичный притвор и стеклопакеты с улучшенными изолирующими свойствами поглощают уличный шум на 31-32 ДБ. Для увеличения звукопоглощения используют ассиметричную конструкцию стеклопакета с разной толщиной стекол и шириной дистанционных рамок.

Практичность – блоки из поливинилхлорида не требуют окраски или реставрации, их не нужно заклеивать на зиму. Пластик очень просто содержать в чистоте. Для удаления грязи применяется обычный мыльный раствор и мягкая ветошь. Фурнитуру и уплотнители достаточно очищать и смазывать всего 1-2 раза в год.

Экологическая безопасность – поливинилхлорид химически нейтрален. Он не выделяет вредных веществ и не поддерживает горение. Безопасность профиля для здоровья и окружающей среды подтверждается сертификатами соответствия.

Цена зависит от множества факторов: площади, типа стеклопакета, цвета, наличия дополнительных конструктивных элементов и аксессуаров. Стоимость пластиковых окон на порядок ниже аналогов из клееного бруса или теплого алюминия.

Долговечность – срок эксплуатации окна из ПВХ составляет 40-45 лет. За этот период поверхность изменяет цвет на 2-3% - такую погрешность человеческий глаз различить не способен.

Дизайн – оконные блоки могут быть не только белыми. Ламинация позволяет изготавливать рамы в широком цветовом диапазоне, в том числе под дерево с передачей его структуры. Колор подбирается под дизайн экстерьера или интерьера. Ламинирующая пленка имеет УФ-фильтры. Она не выцветает на солнце, имеет высокую стойкость к иным атмосферным воздействиям и механическим повреждениям.

По желанию заказчика изделия из ПВХ комплектуются детскими замками, москитными сетками, ограничителями открывания, вентиляционными клапанами. Заказывать пластиковые окна нужно только в компании, предлагающей не только сами изделия, но и их профессиональный монтаж. В этом случае клиент получает гарантию не только на сами окна, но и на их установку.

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