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четверг, 11 марта 2021 17:29

Пиломатериалы в строительстве: использование защиты

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Одним из прекрасных материалов для строительства домов является древесина. Ею все пользуются с давних времен. Она не только имеет благовидный внешний вид, но и имеет долгий срок службы. В таких помещениях людям находиться очень комфортно. Но в плане того, что дерево могут поедать насекомые, подвергаться развитию плесени и грибка, воздействию огня и быстрому возникновению пожара, этот материал не надежен. Не смотря даже на такие обстоятельства, многие выбирают именно его и строят дома из бруса. Рынок всегда пополняется новыми средствами, которые помогают избежать неприятных ситуаций с деревом. Вот несколько советов от магазина пиломатериалов в Киеве "Foreest" foreest.com.ua.

  Древесина, в качестве стройматериала, имеет приличный внешний вид и долгий срок службы
Древесина, в качестве стройматериала, имеет приличный внешний вид и долгий срок службы

Что способствует разрушению?

Следует понять, в чем причина, по которой разрушается строение, что поможет выявить способы борьбы.

• Гниение невозможно, если деревянная постройка находится в сухой среде.
• Грибок заводится только там, где есть влажность.

Напрашивается вывод, что деревянная конструкция всегда должна быть по максимуму сухой.

Множество различных слухов есть о насекомых, которые расселяются в древесных породах. Но им также присуще обитание там, где очень влажно. О появлении насекомых можно узнать по образовавшейся гнили бурого цвета, а в ночной промежуток времени появились звуки с шуршанием. Оказывается, дерево имеет многих "врагов". Для предупреждения их следует вооружиться специальными сведениями.

Средство от гнили

В таком виде борьбы, весь дом следует пропитать защитным составом. Особенно если вами используется доска обрезная. В подобных целях применяют любое использованное масло, так как это самый эффективный и дешевый способ.

• Потребуется с внешней стороны здания промазать все стыки.
• Грамотно будет это сделать в подогретом виде и не полениться пройтись в несколько слоев.
• Важно обратить внимание на трещины и торцы.
• Внутри такие действия делать нельзя.
• После промазывания снаружи будет исходить не очень приятный запах. Он будет сохраняться недлительное время, но поможет уничтожить вредителей полностью.
• Эта же процедура важна при возведении заборов. Маслом следует полить столбики и добавить его непосредственно в ямки. После их вкапывания земля вокруг тщательно утрамбовывается и снова поливается этим составом. Так обеспечивается защита древесины от гниения в земле.

В период строительства домов правильно будет употребить березовый деготь. Целесообразно использовать его там, где детали входят в землю. Запах дегти и липкие поверхности не вызовут восторга у жильцов, но насекомые уже точно здесь не появятся.

К тому же для большей надежности, нижний венец сруба защищают от грибка битумом, либо гудроном.

  Древесина, в качестве стройматериала, имеет приличный внешний вид и долгий срок службы
Древесина, в качестве стройматериала, имеет приличный внешний вид и долгий срок службы

Борьба с возгоранием

Люди не стремятся к покупке дорогостоящих средств защиты в пожароопасных ситуациях. В целях безопасности важно это сделать, так как особенно деревянные сооружения подвергаются повышенному возгоранию. Сегодня имеется достаточно средств, способных легко прекратить возгорание. Нанося их, некоторые начинают действовать мгновенно. А при возгорании образовавшаяся пленка защиты сразу погасит огонь. Понятно, что древесина получит повреждение, и частично подвергнутся замене некоторые участки, но все – таки пожар не даст распространения на всю постройку. Сегодня разработано и другое средство, которое создает появление защитной пленки по поверхности деревянных срубов. В таком варианте воздействия огня на дерево нет вообще.

Современный рынок наполнен огромным выбором разнообразных красок, эмалей, мастик, смазок, жидкостей, сыпучих веществ, паст, позволяющих за считанные минуты избавиться от возникшей проблемы. Важно для избавления от переживаний предварительно позаботиться о подобных ситуациях и защитить свое деревянное жилище.

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