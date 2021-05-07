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вторник, 11 мая 2021 10:33

Паркетная доска: достоинства и особенности покрытия

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Паркетная доска: достоинства и особенности покрытия
Интернет-магазин "Світ паркету" имеет большой выбор паркета и паркетной доски.

Паркетная доска является самым популярным напольным отделочным материалом, который внешне имитирует штучный паркет или массивную доску.

Цена на паркетную доску в Киеве является одной из самых доступных, что позволяет создать неповторимую атмосферу в доме или офисе, не прибегая к сложным дизайнерским решениям в оформлении.

Чем отличается между собой паркетная доска и паркет?

Известно, что паркетная доска и паркет состоят из натурального дерева, при этом покрытия отличаются как декоративными, так и эксплуатационными характеристиками.

Штучный паркет обладает монолитной структурой, является полностью экологичным и натуральным покрытием, созданным из драгоценных пород. При этом использовать данный вид облицовки не рекомендуется под укладку, где присутствует прямой контакт с водой или повышенный уровень влажности. Независимо от используемой породы, паркет дуб или орех, штучное покрытие не сможет прослужить длительное время, если не соблюден температурный режим и отсутствует должный уход.

Паркетная доска состоит из нескольких слоев, которые надежно между собой соединены экологичным клеящим составом. Первым слоем является фанерная подложка, на которую перпендикулярно располагаются плашки из хвойных пород. Третий рабочий слой, который принимает на себя всю нагрузку, создается из драгоценных пород. Благодаря своей многослойной структуре, паркетная доска обладает более высокой стойкостью к влиянию влаги, что позволяет осуществлять укладку паркетной доски в ванной на кухне, гостиной.

Паркетная доска – основные отличия и достоинства

Паркетная доска характеризуется многослойной структурой, и замковым соединением, что позволяет укладывать материал плавающим способом, не используя при этом дополнительных клеящих составов.

К достоинствам паркетной доски также можно отнести:

• Отличается простотой в уходе.

• Обладает широким выбором пород и оттенков.

• Материал также часто используется в укладке теплых полов.

• Покрытие может неоднократно восстанавливаться при помощи циклевки.

Где купить паркет и другие напольные покрытия в Киеве?

Если вы не знаете, где купить паркет и другие напольные покрытия в Киеве, которые отличаются безупречными декоративными характеристиками, отменным качеством, компания "Світ Паркету" предлагает шикарный ассортимент напольных покрытий от ведущих отечественных и зарубежных брендов. Перейдя по ссылке: https://svitparketu.com.ua/ru/ вы сможете выбрать для себя оптимальный вариант покрытия, приобрести его по самой разумной цене. Также компания предлагает заказать высокопрофессиональную укладку приобретенного покрытия под ключ.

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Дата
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