Парфюмерия как искусство, или Как ароматы влияют на нашу жизнь

Духи - это что-то настолько личное, что никакие эксперты не имеют права навязывать культуру их потребления. Только мы сами решаем - надушиться сегодня в бассейн Montale Intense Pepper, или надеть этот аромат в самолет, изрядно окропив себя заветными брызгами в дьюти фри. Да, мы действительно вольны самостоятельно выбирать аромат. Но, как насчет того, что нас будут неправильно воспринимать? Мы живем в социуме, и с этим фактором нужно как-то считаться.

Парфюмерия - элемент культуры повседневности

Вопрос парфюмерии неразрывно связан с динамикой развития общества и культурным контекстом. Причем, для каждой страны - свой уникальный контекст. А значит - уникальные предпочтения в ароматах и традициях их восприятия.

Проводился эксперимент между представителями разных национальностей. Оказалось, что противный для европейца запах пота очень даже нравится японцам, а волшебные для человека из Ближнего Востока ароматы мускуса кажутся непригодными для американцев с их интенсивной жизнью в мегаполисах. Хотя и с приятными ароматами не все так однозначно: запах бензина приятен на трассе, в пути, но не на кухне в разгар праздничного ужина. Тут уж возникает то, что называют ситуативной уместностью. Точнее - неуместностью.

Нишевая парфюмерия - идеальный подарок

Традиция использовать ароматы - от Средних веков до наших дней

В наше время - огромный выбор ароматов, которые можно использовать в соответствии с ситуацией и, конечно, настроением. Но так было не всегда. В Средние века церковь провозгласила культ немытого тела, а воду сделала главным источником чумы, поэтому мыться попросту боялись. Да и парфюмерии тогда не существовало. Придворные в Европе заглушали вонь от немытого тела винными настойками, тяжелыми смесями из мускуса, цибетина, амбры, натирали себя сильно пахнущими веществами. Простой же народ не имел доступа даже к таким "средствам гигиены".

Прекрасная новость в том, что в XXI веке мы с вами не ограничены в выборе и можем позволить себе даже кое-что большее. Нишевая парфюмерия.

Парфюмерия этой категории приобщает нас к высокому искусству. Не верите? Тогда подумайте вот о чем. Когда вы наслаждаетесь дорогим вином, или когда задумчиво любуетесь картинами Ван Гога, когда покупаете себе платье из последней коллекции любимого дизайнера, вы прикасаетесь к искусству. Вы присоединяетесь к мнению автора шедевра. Именно шедевра, потому что все, что нравится вам, становится для вас шедевральным, вибрирующим на вашей частоте - частоте уникального человека. То же самое происходит и с ароматами. Хотите ли вы пахнуть как все? Ответ очевиден.

Нишевая парфюмерия - лишь один из способов (но каких мощных!) подчеркнуть свою уникальность, а еще - возможность каждый день задавать правильный себе настрой. И не только себе. Беспроигрышный вариант подарка - нишевая парфюмерия, с помощью которой можно выразить глубину своей любви и уважения к близким людям.