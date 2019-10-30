ОВГЗ от Фридом Финанс Украина – стать инвестором легко!

Облигации внутреннего и внешнего государственного займа - способ выгодного размещения активов

В условиях экономической нестабильности актуален вопрос выгодного размещения активов. Существует множество способов с толком распорядиться свободными средствами. Однако некоторые имеют достаточно высокий порог вхождения (например, покупка недвижимости), другие могут попросту не оправдать надежды (депозит в ненадежном банке). На этом фоне беспроигрышным вариантом выглядят облигации внутреннего и внешнего государственного займа. Достаточно сказать, что 19 июля 2019 года НБУ расширил их портфель на 16 млрд 18 млн грн.

ОВГЗ и зачем они нужны

ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) — это ценные бумаги, их Минфин Украины размещает на внутреннем рынке. Купить их может любой гражданин страны и даже ее нерезидент.

Особенно привлекательными облигации внутреннего государственного займа делают:

• доходность — выше, чем у банковских депозитов;

• стоимость — она доступна для абсолютного большинства инвесторов;

• надежность.

Купить и продать ОВГЗ можно через инвестиционные организации. Например, у "Фридом Финанс Украина" есть такая услуга, как обратный выкуп. Инвестор получает обратно всю причитающуюся ему сумму. При этом доходность облигаций у этого провайдера составляет 15,5% годовых в гривне и 5,5% в долларах США.

Еще один нюанс: из дохода от облигаций не придется уплачивать НДФЛ 18%. А на проценты с банковских депозитов — да. Военный сбор (1,5%) уплачивается с обоих видов дохода.

Правильный выбор инвестиционной компании

Государство гарантирует возврат средств только в том случае, если инвестор действовал через официальную компанию. Так, Фридом Финанс Украина имеет необходимые разрешения и лицензию.

Кроме того, минимальная цена ОВГЗ здесь составляет 1150 грн, при этом никаких комиссий компании инвестор не платит. Изучив отзывы о Фридом Финанс Украина, можно сделать вывод, что у этой компании сейчас наиболее привлекательные условия для того, чтобы вложить средства.

ООО "Фридом финанс Украина". Лицензия на брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, депозитарную деятельность депозитарного учреждения серии АЕ №286760. Дата решения 11.07.2012 г. Номер решения №574. Дата выдачи 10.12.2013 г.