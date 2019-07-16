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вторник, 16 июля 2019 14:28

От деревянного котла к Slim-бойлеру: как изменились водонагреватели больше, чем за 2 века

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Первый в мире примитивный водонагреватель появился еще в 1760 году. Специфический деревянный "котел" со стеклянной крышкой, который и использовался для подогрева воды, изобрел Гораций де Соссюр.

  За 200 лет водонагреватель пережил целую кучу изменений и усовершенствований
За 200 лет водонагреватель пережил целую кучу изменений и усовершенствований

Водонагреватели в Украине начали активно использоваться только во время Второй мировой войны, а доступными для подавляющего большинства населения они стали в конце 60-х годов ХХ века.

Этапы развития водонагревателей от солнечных к электрическим

1. Солнечные водонагреватели использовались до конца XIX в. Сундук де Соссюра, конечно, совершенствовался. Так, со временем внутри него появилась черная подложка, которая поглощала солнечный свет и повышала скорость нагрева.
2. Первый водонагреватель для продажи появился только в 1891 году. "Коммерческий" водонагреватель "Climax" также работал вследствие солнечной энергии.
3. Появлением полноценного электрического водонагревателя мы обязаны компании AEG, которая в 1889 году представила первый электробойлер.
4. Первый газовый проточный водонагреватель появился в 1905 году от компании Vaillant. Этот водонагреватель был достаточно громоздким и дорогим, поэтому считался предметом роскоши.
5. Уже в 1949 году появился электрический бойлер с гидравлической системой управления, а через 38 лет AEG выпустила и водонагреватель с электронным механизмом управления.
6. В 1990 году была разработана технология сухого нагревательного элемента, благодаря которому удалось уменьшить габариты водонагревателей и повысить показатели их надежности.
7. В начале 2000-х впервые появились водонагреватели с сенсорной системой управления, а также так называемые Slim-бойлеры - модели в тонком и компактном корпусе.

Так, за 200 лет водонагреватель пережил целую кучу изменений и усовершенствований. И именно благодаря кропотливой работе инженеров различных эпох сегодня мы можем пользоваться эргономичными, функциональными, а иногда и действительно "умными" устройствами, предназначенными для обеспечения горячего водоснабжения.

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