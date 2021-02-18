От чего защищает страхование квартиры

Рыночная стоимость недвижимости в Украине достаточно высока, и может варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов, при этом практически любая недвижимость постоянно подвергается самым разным рискам. Так, например, непредвиденная утечка воды у соседей может привести к порче дорогой техники, предметов интерьера, отделки, мебели, ценного имущества. От затопления или взрыва газа могут пострадать элементы самой конструкции – потолок, стены, пол. Чтобы компенсировать потери от подобных неприятностей, следует заблаговременно застраховать квартиру.

Чтобы компенсировать потери от затопления или взрыва газа в квартире, следует заблаговременно ее застраховать

Если верить существующим статистическим данным, за 2020 год количество пожаров в жилом секторе Украины превысило 1 200 случаев в месяц, при этом, по мнению специалистов, существуют тенденции к росту подобных происшествий. А ведь существуют еще различные аварии в инженерных системах, короткие замыкания, проявления вандализма и квартирные кражи. От всех подобных неприятностей можно застраховаться с помощью страхового полиса. Обязательного страхования в Украине нет, поэтому подобное решение носит исключительно добровольный характер.

По мнению специалистов отечественной сферы страхования, в том числе – экспертов компании "Альфа Страхование", следует своевременно позаботиться о том, чтобы застраховать всю имеющуюся личную недвижимость. Но даже если Вы живёт в съёмной квартире и хотите позаботиться о возможных рисках - достаточно на сайте компании ввести адрес квартиры, которую Вы хотите застраховать. В "Альфа Страхование" можно застраховать:

1. Элементы конструкции.

2. Ремонт и отделку.

3. Бытовую технику, электронику, мебель.

4. Различные предметы интерьера, ковры, меха.

5. Одежду обувь и ценные вещи.

6. Антиквариат и наличные средства.

При заключении страхового договора необходимо обратить внимание на то, все ли необходимые группы и компоненты жилья включены в страховку, при этом существуют некоторые важные нюансы, на которые следует обратить особое внимание. Так, например, отделка бывает как внутренняя, так и внешняя.

Перед заключением страхового договора будет уместным заранее побеспокоится о составлении списка всего того имущества, которое находится в жилье, и которые также должно быть застраховано. В идеале – приложить к перечню предметов для страхования фото указанного имущества, чтобы в дальнейшем отсутствовали основания для возникновения недопонимания. Следует учесть, что общая сума страховки не должна быть ниже стоимости всего застрахованного имущества.

Кроме возможности консультации и страховки на удобных для себя условиях, страховая компания "Альфа Страхование" может предложить такие дополнительные выгодные дополнительные опции страхования, как возмещение убытков, коммунальный асистанс, медицинское сопровождение семьи и в случае необходимости предоставление альтернативного жилья. Для удобства и быстрого получения информации рассчитать стоимость полиса можно в режиме онлайн прямо на сайте компании в любое удобное для себя время.

А оформить полис страхования квартиры можно по удобной модели подписки, которая предусматривает ежемесячное списание страхового платежа за пользование страхованием.