Особенности выбора аккумулятора для смартфона: советы от "Все цены"

Один из наиболее часто выходящих из строя элементов смартфона - это его аккумулятор. Нередко случается, что смартфон находится в отличном состоянии, а вот его батарея уже не может справиться с поддержанием автономной работы в течение необходимого периода. В этом случае помочь решить проблему может приобретение нового аккумулятора для смартфона.

На что следует обратить внимание, чтобы понять, что пришло время поменять батарею?

В первую очередь стоит рассмотреть те важные сигналы, которые позволят вам понять, что пришло время изменить батарею. К таким симптомам можно отнести:

• наличие механических повреждений на аккумуляторе: вздутие, появление подтеков, окиси. В этом случае замену нужно сделать как можно скорее, чтобы избежать выхода из строя всего телефона;

• заметное сокращение периода работы. Например, если еще неделю назад вашего смартфона хватало на день работы, а сейчас он едва выдерживает несколько часов или и то меньше;

• окончания заявленного количества циклов разрядки/зарядки. В большинстве случаев стандартный аккумулятор способен без потерь перенести 1000 таких циклов, после чего его необходимо заменить.

Если одна из этих причин вам близка, можно смело переходить к выбору и приобретению нового аккумулятора для своего гаджета. В свою очередь сайт "Все цены" готов дать потенциальным покупателям несколько полезных советов, воспользовавшись которыми, вы сможете приобрести модель, которая будет подходить наилучшим образом:

• отдавайте предпочтение максимальной емкости батареи. Ведь чем больше ее емкость, тем дольше будет работать смартфон, не требуя подзарядки;

• начальная автономность работы может быть увеличена за счет приобретения более энергоемкой батареи, однако, стоит учитывать, что это может повлиять на вес и толщину батареи. Однако, этого не стоит пугаться, если данный аккумулятор подходит вам по типу и помещается в гнездо;

• никогда не покупайте аккумулятор, который предназначен для другого, пусть даже и семейного смартфона. Приобретенная батарея должна быть предназначена специально для вашей модели;

• обязательно обращайте внимание на маркировку. Даже незначительные различия маркировки могут свидетельствовать о несоответствии купленного аккумулятора;

• новая, приобретенная вами батарея не должна иметь повреждений, царапин или каких-либо других механических повреждений. Также обращайте внимание на контакты. Они все должны быть одинаковыми и целыми.

К счастью, практически все современные производители, специализирующиеся на выпуске смартфонов, отдельно выпускают и батареи для них. Это означает, что практически для каждого телефона, который можно найти сегодня можно купить и новый аккумулятор. Поэтому просто внимательно изучите имеющийся аккумулятор и используя каталог, сравните предлагаемые цены и приобретите подходящий вариант там, где это выгодно.