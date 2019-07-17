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среда, 17 июля 2019 19:52

Особенности выбора аккумулятора для смартфона: советы от "Все цены"

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Один из наиболее часто выходящих из строя элементов смартфона - это его аккумулятор. Нередко случается, что смартфон находится в отличном состоянии, а вот его батарея уже не может справиться с поддержанием автономной работы в течение необходимого периода. В этом случае помочь решить проблему может приобретение нового аккумулятора для смартфона.

  На что следует обратить внимание, чтобы понять, что пришло время поменять батарею?
На что следует обратить внимание, чтобы понять, что пришло время поменять батарею?

В первую очередь стоит рассмотреть те важные сигналы, которые позволят вам понять, что пришло время изменить батарею. К таким симптомам можно отнести:

• наличие механических повреждений на аккумуляторе: вздутие, появление подтеков, окиси. В этом случае замену нужно сделать как можно скорее, чтобы избежать выхода из строя всего телефона;
• заметное сокращение периода работы. Например, если еще неделю назад вашего смартфона хватало на день работы, а сейчас он едва выдерживает несколько часов или и то меньше;
• окончания заявленного количества циклов разрядки/зарядки. В большинстве случаев стандартный аккумулятор способен без потерь перенести 1000 таких циклов, после чего его необходимо заменить.

Если одна из этих причин вам близка, можно смело переходить к выбору и приобретению нового аккумулятора для своего гаджета. В свою очередь сайт "Все цены" готов дать потенциальным покупателям несколько полезных советов, воспользовавшись которыми, вы сможете приобрести модель, которая будет подходить наилучшим образом:

• отдавайте предпочтение максимальной емкости батареи. Ведь чем больше ее емкость, тем дольше будет работать смартфон, не требуя подзарядки;
• начальная автономность работы может быть увеличена за счет приобретения более энергоемкой батареи, однако, стоит учитывать, что это может повлиять на вес и толщину батареи. Однако, этого не стоит пугаться, если данный аккумулятор подходит вам по типу и помещается в гнездо;
• никогда не покупайте аккумулятор, который предназначен для другого, пусть даже и семейного смартфона. Приобретенная батарея должна быть предназначена специально для вашей модели;
• обязательно обращайте внимание на маркировку. Даже незначительные различия маркировки могут свидетельствовать о несоответствии купленного аккумулятора;
• новая, приобретенная вами батарея не должна иметь повреждений, царапин или каких-либо других механических повреждений. Также обращайте внимание на контакты. Они все должны быть одинаковыми и целыми.

К счастью, практически все современные производители, специализирующиеся на выпуске смартфонов, отдельно выпускают и батареи для них. Это означает, что практически для каждого телефона, который можно найти сегодня можно купить и новый аккумулятор. Поэтому просто внимательно изучите имеющийся аккумулятор и используя каталог, сравните предлагаемые цены и приобретите подходящий вариант там, где это выгодно.

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17
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