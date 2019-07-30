Онлайн магазин мебели MaxMebel - способ выгодно купить мебель

Во всем мире уже никого не пугает покупка мебели в интернет магазине. Ведь это очень удобная экономия сил, времени и решение довольно хлопотной проблемы наиболее легким способом.



Огромный ассортимент, (свыше 10000 единиц мебели!) позволяет выбрать среди товаров на сайте магазина и купить мебель в любую комнату своего дома.

Дополнительные услуги для покупателей магазина МаксМебель:

- Доставка по всей территории Украины Новой почтой, или Деливери.

- Доставка для жителей Киева возможна до подъезда, или до двери, с подъемом на любой этаж.

- Предоставляются услуги профессиональных замерщиков. Осуществляется замер кухни с подбором оптимальной конфигурации мебельных модулей, либо замер любых других помещений.

- Услуги сборщиков мебели, которые выполнят свою работу в удобное для покупателя время, быстро и аккуратно;

- Доставка мебели по Киеву и Киевской области на сумму свыше 8000 грн. производится бесплатно.

- Также магазин заботится об удобстве клиентов в возможности выбора системы оплаты: можно оформить кредит на мебель, оплату частями или рассрочку.

Выбрать и купить мебель теперь совсем просто:

- Ассортимент изделий, предлагаемый покупателям, довольно обширен:

- Гарнитуры и модульные системы для кухонь, спален, гостиных, детских, прихожих, кабинетов;

- Отдельные мебельные предметы - шкафы распашные и купе, кровати взрослые, детские и двухъярусные, столы компьютерные, журнальные и обеденные со стульями и без, кухонные уголки, комоды, тумбы под телевизор;

- Матрасы и ламельные основания под них;

- Офисная мебель в различных вариантах.

Палитра расцветок мебели удовлетворит самого взыскательного покупателя, здесь и спокойные древесные оттенки всех тонов, и яркие краски, и пастельные, нейтральные цвета.

Вся мебель, представленная в онлайн магазине МаксМебель сертифицирована и экологически чиста, интернет магазин работает только с добросовестными поставщиками, которые многолетним стабильным качеством заработали признание не только украинского, но и зарубежного потребителя.