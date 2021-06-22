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вторник, 22 июня 2021 12:39

Они" живые "и очень стильные" – какие игрушки лучше покупать детям

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Существует мнение, что игрушки – это лишь простое развлечение, которое предназначено для того, чтобы отвлечь малыша, и является не более, чем прихотью детей.

На самом деле нет. Игрушки помогают изучать мир с самого раннего возраста. Они являются неотъемлемой составляющей в процессе умственного, психологического и физического развития.

"Дети играют, чтобы познавать причины и последствия каких-то процессов, явлений, исследовать взаимоотношения, приобретать навыки, которые понадобятся в более взрослом возрасте. Формируют себя", – говорит детский психолог Наталья Марунько.

  Товар WoodenToys экологически чистый
Товар WoodenToys экологически чистый

Однако, по словам психолога, игрушек не должно быть слишком много и чтобы всех.

"Работаем не на количество, а на качество. Не покупайте детям кучу вещей, о которых помнят только первый день, или те, что понравились вам, а не ребенку, или сломаются за несколько часов. Лучше иметь 10-30 игрушек в зависимости от возраста, которые действительно будут приносить пользу ".

Достаточно простого совета психолога на самом деле очень сложно соблюдать. Сейчас на рынке предлагают неограниченное количество игрушек из разных материалов – пластика, резины, ткани, меха. Но с каждым годом наиболее модными становятся деревянные.

Они практичны и долговечны, экологически безопасны, не вызывают аллергии, поэтому подходят для детей любого возраста.

"Деревянные игрушки люблю больше, своим детям покупаю преимущественно такие. В отличие от пластиковых, деревянные – "живые", имеют хорошую энергетику. Они приятные на запах и прикосновение. Имеют очень эстетичный и даже изысканный вид. Это очень важно, ведь чувства к прекрасному и стиль воспитывать стоит с малого возраста. Очень важно, чем играться ваш ребенок – искусственной игрушкой кричащих цветов или деревянной, естественной", – рассказала психологиня.

Однако и игрушки из дерева могут быть плохого качества. Покупая такие, надо обязательно обращать внимание насколько аккуратно изготовлены, не имеют трещин или шероховатостей, какими красками покрыты.

  Товар WoodenToys экологически чистый
Товар WoodenToys экологически чистый

Чтобы быть уверенными, что ваш ребенок играет хорошими игрушками, их надо покупать в проверенных магазинах. По выбору деревянных игрушек, лучше воспользоваться услугами интернет-магазина деревянных игрушек WoodenToys. Имеют очень широкий ассортимент игрушек для детей разного возраста. Для самых маленьких – машинки, животные, кубики, обучающие игрушки, мозаику, пазлы, шнуровки, бизиборды, конструкторы, сортеры, игры Монтессори. Для старших – настольные игры и деревянные игровые наборы.

"Мы понимаем, как важно, чтобы дети учились игре, так много игрушек, которые мы представили, побуждают детей играть творчески и изобретательно. Они помогут в развитии и совершенствовании языка, большой и мелкой моторики рук, мышлению логики, сенсорного и тактильного ощущения, дисциплины и усидчивости, внимания. Не забываем и о веселом и интересном времяпровождению", – говорят специалисты магазина.

Товар WoodenToys экологически чистый, подтверждающие европейские сертификаты качества. Магазин имеет приятные цены, удобную систему оплаты и быструю доставку.

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22
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