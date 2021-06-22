Они" живые "и очень стильные" – какие игрушки лучше покупать детям

Существует мнение, что игрушки – это лишь простое развлечение, которое предназначено для того, чтобы отвлечь малыша, и является не более, чем прихотью детей.

На самом деле нет. Игрушки помогают изучать мир с самого раннего возраста. Они являются неотъемлемой составляющей в процессе умственного, психологического и физического развития.

"Дети играют, чтобы познавать причины и последствия каких-то процессов, явлений, исследовать взаимоотношения, приобретать навыки, которые понадобятся в более взрослом возрасте. Формируют себя", – говорит детский психолог Наталья Марунько.

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Однако, по словам психолога, игрушек не должно быть слишком много и чтобы всех.

"Работаем не на количество, а на качество. Не покупайте детям кучу вещей, о которых помнят только первый день, или те, что понравились вам, а не ребенку, или сломаются за несколько часов. Лучше иметь 10-30 игрушек в зависимости от возраста, которые действительно будут приносить пользу ".

Достаточно простого совета психолога на самом деле очень сложно соблюдать. Сейчас на рынке предлагают неограниченное количество игрушек из разных материалов – пластика, резины, ткани, меха. Но с каждым годом наиболее модными становятся деревянные.

Они практичны и долговечны, экологически безопасны, не вызывают аллергии, поэтому подходят для детей любого возраста.

"Деревянные игрушки люблю больше, своим детям покупаю преимущественно такие. В отличие от пластиковых, деревянные – "живые", имеют хорошую энергетику. Они приятные на запах и прикосновение. Имеют очень эстетичный и даже изысканный вид. Это очень важно, ведь чувства к прекрасному и стиль воспитывать стоит с малого возраста. Очень важно, чем играться ваш ребенок – искусственной игрушкой кричащих цветов или деревянной, естественной", – рассказала психологиня.

Однако и игрушки из дерева могут быть плохого качества. Покупая такие, надо обязательно обращать внимание насколько аккуратно изготовлены, не имеют трещин или шероховатостей, какими красками покрыты.

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Чтобы быть уверенными, что ваш ребенок играет хорошими игрушками, их надо покупать в проверенных магазинах. По выбору деревянных игрушек, лучше воспользоваться услугами интернет-магазина деревянных игрушек WoodenToys. Имеют очень широкий ассортимент игрушек для детей разного возраста. Для самых маленьких – машинки, животные, кубики, обучающие игрушки, мозаику, пазлы, шнуровки, бизиборды, конструкторы, сортеры, игры Монтессори. Для старших – настольные игры и деревянные игровые наборы.

"Мы понимаем, как важно, чтобы дети учились игре, так много игрушек, которые мы представили, побуждают детей играть творчески и изобретательно. Они помогут в развитии и совершенствовании языка, большой и мелкой моторики рук, мышлению логики, сенсорного и тактильного ощущения, дисциплины и усидчивости, внимания. Не забываем и о веселом и интересном времяпровождению", – говорят специалисты магазина.

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