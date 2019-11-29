Ого! Скидки до -40% на электроинструменты Dnipro-M всего четыре дня!

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 270
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2431
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1080
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1026
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 945
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1053
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11403
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1773
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6561
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2934
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2331
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1242
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 ноября 2019
Просмотров: 36
Вовчик хоче Нобеля
Трохи розвиднилося. Проступили лики тих, хто підсаджував блазня на королівський трон. Лишилося дізнатись, навіщо він погодився. І заради чого ...
пятница, 29 ноября 2019 14:16

Ого! Скидки до -40% на электроинструменты Dnipro-M всего четыре дня!

  Комментировать
  Бренд Dnipro-М предлагает выгодные акции и предложения на Черную пятницу
Бренд Dnipro-М предлагает выгодные акции и предложения на Черную пятницу

Бренд качественного инструмента Dnipro-M всегда находит возможность порадовать Вас акциями и выгодными предложениями. На этот раз поводом выступает Черная пятница! И мы решили сделать ее выгодной для Вас! Посетите наш интернет магазин или в любой из 100 Фирменных магазинов по всей Украине и убедитесь в этом сами!

С 29.11 до 02.12 инструменты бренда Dnipro-M можно будет приобрести со скидкой до 40%! Например, Шлифмашины угловые можно приобрести всего за 675 грн., А Универсальный набор инструмента, который подойдет для любых ремонтных работ дома, на даче или в гараже, со скидкой в 500 грн.!

Dnipro-M - украинский бренд электроинструмента и сварочного оборудования, который отличается высоким качеством, удобным сервисом и приятной ценой. Мы заботимся о своих потребителях и делаем все возможное для того, чтобы пользование нашим инструментом удовлетворяло не только качеством самого продукта, но и сервисом обслуживания. Для Вашего спокойствия мы даем гарантию на инструмент на 3, 5, 10 лет, и даже пожизненную.

Черная пятница в Dnipro-M - это лучший момент для того, чтобы определиться с выбором и приобрести качественное оборудование для решения своих задач. Ассортимент инструментов со скидками - огромный! Вас ждут 60 единиц товаров, среди которых Вы точно найдете что-то для себя.

Достаточно планировать и откладывать! Позвольте себе качество!

Спешите, ведь количество товаров со скидками ограничено!

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ого! Скидки до -40% на электроинструменты Dnipro-M всего четыре дня!». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Писателя обвинили в убийстве высокопоставленного

Изобретение украинца спасло 2-х моряков

Золото, драгоценные камни и кинжал - президент издал указ символике

Пилот открыл неизвестную землю

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 75530
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 13761
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
 Просмотров: 10602
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
 Просмотров: 8460
Нашли древнейшую собаку в мире
Нашли древнейшую собаку в мире
4
 Просмотров: 5841
Новости компаний
Нестандартная смена придомовой территории на Елены Телиги 25 удивит жителей
Нестандартная смена придомовой территории на Елены Телиги 25 удивит жителей Просмотров: 18
Черная пятница в разгаре – скидки на мебель Flashnika до 50%
Черная пятница в разгаре – скидки на мебель Flashnika до 50% Просмотров: 162
Доставка грузов из Европы: особенности услуги
Доставка грузов из Европы: особенности услуги Просмотров: 54
Доставка грузов и товаров из Китая: к кому обратиться за помощью?
Доставка грузов и товаров из Китая: к кому обратиться за помощью? Просмотров: 108
Почтовые коробки всех украинских операторов в одном месте
Почтовые коробки всех украинских операторов в одном месте Просмотров: 108
Больше всего комментируют
9
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
6
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3
Риэлтора зарезали в собственном офисе. Мотив преступника шокировал
2
Маруся Звиробий проходит по делу как свидетель - адвокат
Голосов: 286
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua