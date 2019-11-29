Ого! Скидки до -40% на электроинструменты Dnipro-M всего четыре дня!

Бренд Dnipro-М предлагает выгодные акции и предложения на Черную пятницу

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С 29.11 до 02.12 инструменты бренда Dnipro-M можно будет приобрести со скидкой до 40%! Например, Шлифмашины угловые можно приобрести всего за 675 грн., А Универсальный набор инструмента, который подойдет для любых ремонтных работ дома, на даче или в гараже, со скидкой в 500 грн.!

Dnipro-M - украинский бренд электроинструмента и сварочного оборудования, который отличается высоким качеством, удобным сервисом и приятной ценой. Мы заботимся о своих потребителях и делаем все возможное для того, чтобы пользование нашим инструментом удовлетворяло не только качеством самого продукта, но и сервисом обслуживания. Для Вашего спокойствия мы даем гарантию на инструмент на 3, 5, 10 лет, и даже пожизненную.

Черная пятница в Dnipro-M - это лучший момент для того, чтобы определиться с выбором и приобрести качественное оборудование для решения своих задач. Ассортимент инструментов со скидками - огромный! Вас ждут 60 единиц товаров, среди которых Вы точно найдете что-то для себя.

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