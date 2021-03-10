Офисные светильники LED - лучшее решение для работы

Яркость, долговечность и легкость в эксплуатации - основные преимущества LED светильников. Фото: ROZETKA

Недостаточно качественное освещение негативно влияет на состояние здоровья конкретного человека и работника в частности. Рабочая среда в итоге не будет пригодной для выполнения поставленных задач. Сотрудник начинает быстро уставать, развиваются проблемы со зрением и как итог падает производительность и эффективность.

К тому же тусклый и низкокачественный свет плохо влияет на состояние здоровья. Даже если купить лампы соответствующей степени освещения все равно не будет нормального результата. Нужны кардинальные изменения с покупкой новых светильников. Их всегда можно найти в магазине освещения "Brille".

Плюсы светильников LED

Яркость, долговечность и легкость в эксплуатации - основные преимущества таких светильников. Но также Офисные светильники имеют многочисленные другие преимущества и среди них стоит выделить несколько моментов:

1. Безопасность. В составе не используется свинец и ртуть, соответственно такие светильники можно смело эксплуатировать в различных условиях. К тому же дневной свет наиболее приятный для глаза.

2. Экономия энергопотребления. При минимальном выделении тепла гарантируется отличное освещение. Класс энергопотребления А+ является дополнительным плюсом для экономии энергии.

3. Длительный срок эксплуатации. До 50 тысяч часов работы гарантируют светильники LED. К тому же они выдерживают перепады напряжения и длительную эксплуатацию без отключения. Низкая теплоотдача будет приятным дополнением.

Светильники могут быть накладными. Такие модели устанавливаются как на потолок, так и на стены в зависимости от личных предпочтений каждого покупателя. В основе крепления применяются монтажные планки.

Для больших помещений используются подвесные светильники. Их можно выбрать здесь https://www.brille.ua/, где кроме того предусмотрено очень много оригинальных моделей под индивидуальные пожелания каждого. Встроенные модели также используются для крепления на стене или потолке, обеспечив необычную реализацию дизайнерского решения.

"Brille" - комфортный выбор без границ

Хорошие офисные светильники всегда можно найти в ассортименте магазина "Brille". Кроме того, есть бра, уличные светильники, торшеры, аксессуары и многое другое. Предложения постоянно обновляются, есть параметры, характеристики и описание, а фотографии осветительной техники дополнительно помогут подобрать оптимальное решение, основываясь на своих пожеланиях и предпочтениях. В выборе помощь окажут менеджеры и консультанты, а доставка будет организована в любой уголок Украины.