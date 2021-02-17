Официальный поставщик сетевого оборудования в Киеве — ROMSAT

ROMSAT — отечественная компания, которая специализируется на комплексной продаже телекоммуникационного и сетевого оборудования на территорию Украины. С 1994 года компания предлагает лучшие решения мирового уровня. Сегодня ROMSAT обеспечивает не только широкий ассортимент современного оборудования для коммерческого и частного использования, но и предоставляет полный спектр услуг, необходимых для реализации проекта любого масштаба. Здесь вы найдете как абонентский терминал ONU, так и OLT терминал и другие устройства, необходимые для создания сетей любого уровня сложности.

ROMSAT предлагает устройства ONU GEPON, которые способны поддерживать до 1 Гбит/с

ONU — небольшое устройство, которое принимает сигнал от центрального оптического линейного терминала (OLT), превращает его и передает полученные данные по витой паре к приемнику (роутер, телевизор, ноутбук или ПК и т.д.). После этого абонентский оптический терминал ONU принимает сигнал от пользовательского устройства и, превратив его в оптический, передает в коммутатор. Наиболее распространенными видами оптических абонентских терминалов является EPON и ONU. Они работают на скорости 100 Мбит/с, чего вполне достаточно для удовлетворения потребностей обычного пользователя. Для тех, кому такой скорости недостаточно, ROMSAT предлагает устройства ONU GEPON, которые способны поддерживать до 1 Гбит/с.

Терминалы ONU имеют ряд преимуществ:

• компактность;

• энергоэффективность;

• простое подключение;

• возможность использования в гибридных сетях;

• стабильная скорость передачи данных.

ROMSAT предлагает устройства ONU GEPON, которые способны поддерживать до 1 Гбит/с

С помощью OLT-оборудования, размещенного в центральном узле системы, осуществляется коммутация, контроль и агрегация трафика. Устройства могут использоваться как в слаботочных сетях, так и в сетях с напряжением 220 В. OLT может работать на дистанции 120 км, однако чаще всего расстояние между устройствами не превышает 20 км. Учитывая это, структура сетей часто имеет древовидную структуру. Такие сети являются экономически выгодными, ведь есть недорогими в эксплуатации, имеют низкий риск поломок и предусматривают возможность динамического увеличения количества узлов.

ROMSAT является официальным поставщиком оборудования ведущих мировых производителей, поэтому предлагает самый большой в Украине ассортимент терминалов OLT и ONU и другого сетевого оборудования, которое поможет успешно реализовать проект любого масштаба и сложности. ROMSAT осуществляет продажу телекоммуникационного и сетевого оборудования высокого качества и предлагает выгодные условия покупки как в розницу, так и оптом.

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