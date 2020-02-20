Оборудование для ресторанов в Украине: Как правильно выбрать и купить?

В условиях промышленного производства для правильной раскатки теста без соответствующего ресторанного оборудования не обойтись

Раскатка теста является важной частью процесса приготовления хлебобулочных изделий. Если этот процесс проходит в домашних условиях, то добиться правильной толщины будет не сложно. Но в условиях промышленного производства для правильной раскатки необходимо соответствующее ресторанное оборудование.

Принцип действия профессиональной тестораскатки

На промышленных производствах хлебобулочные изделия готовятся целыми партиями, поэтому здесь необходимы профессиональное оборудование для ресторанов. Такие приборы, в отличие от домашних приспособлений, выдерживают большие нагрузки, и способны непрерывно работать в течение рабочего дня.

Что касается раскатывания теста, то в этом случае владельцы выбирают специальные тестораскатки, которые исключают вероятность появления дефектов на готовых изделиях. Эти приборы имеют прочный корпус и несколько валиков.

На таком устройстве задаются нужные параметры, в результате чего оператор получает тестовую массу определенной толщины. Такое оборудование для ресторанов применяется в кондитерских, закусочных, пекарнях, ресторанах, кафе и фабриках-кухнях.

По каким параметрам выбирается тестораскатка?

Качественное ресторанное оборудование в Украине представляет компания Маресто, в каталоге которой есть товары для любых предприятий общественного питания. На сайте компании можно увидеть несколько видов тестораскаток. Их можно подобрать вместе с консультантом или самостоятельно.

Если вы выбрали второй вариант, то во время выбора этого вида оборудования для ресторана и кафе, нужно учитывать несколько факторов:

● скорость движения валиков;

● длину конвейерной ленты;

● длину и диаметр валов конвейера;

● механизм для регулировки.

Кроме этих показателей нужно обратить внимание также на материал, из которых изготовлены комплектующие и корпус тестораскатки, а также производителя. Если у вас возникли проблемы с выбором нужного оборудования для кафе в Украине, вам всегда рады помочь консультанты из компании Maresto.