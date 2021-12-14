Обогреватели "Венеция": тепло с европейскими стандартами

Жизнь при комфортной температуре — вполне приемлемое для каждого человека желание. Разве что организовать осуществление этой давней для всего человечества мечты не всегда просто.

В Украине за реализацию вопроса отопления еще в 2005 году взялась компания, разработавшая первую модель керамического обогревателя Venecia и наладившая производство. Название прибора отражало изысканность, стиль и европейскую практичность такой панели.

"Дракон" родом из Кропивницкого

Не зря сами владельцы компании, а впоследствии и тысячи покупателей выбрали точное название для наиболее популярной модели обогревателя – "дракон". Он "прилетел" из самого сердца нашей страны, Кропивницкого. Здесь и была основана официальная компания-производитель керамических панелей Venecia. Производство обогревателей набирало обороты, и впоследствии самые популярные в стране электрические обогреватели распространились из Кропивницкого по всем городам.

Спрос на них был оправдан: после едва теплых батарей централизованного отопления в домах людей начал появляться настоящий климатический комфорт. Особый уют и тепло даже в самых холодных помещениях и даже когда за окнами трещат морозы.

Отопление европейского уровня

Обогреватели Venecia покорили всю Украину, ведь у них есть свои существенные преимущества:

• Экономность благодаря уникальной технологии нагрева (оплата за отопление по словам заказчиков становится в 2-4 раза меньше)

• "Венецию" применяют для обогрева помещений разного типа: бытовых (квартиры, дачи, коттеджи) и производственных (офисы)

• Каждый обогреватель имеет официальную гарантию на ремонт (даже если прибор разбился) – 5 лет

• Заявленный производителем срок работы обогревателя – 30 лет.

• Клиент может заказать обогреватель разных конструкций, цветов, мощности, учитывая квадратуру помещений.

Находка в отопительный сезон

Готовиться к зиме хотя и нужно летом, но даже сейчас, в преддверии зимних праздников, "Венеция" расценивается как самый желанный подарок в дом. Керамическая панель от официального производителя может быть выбрана вами из широкого ассортимента обогревателей и комплектующих. К тому же купить такое отопление можно по низким ценам отечественного производителя в Кропивницком без дополнительных затрат.

Подобрать обогреватель легко – достаточно воспользоваться одним из лучших сервисов, предлагаемых ТМ Venecia. Менеджеры радушно отвечают на вопросы клиентов, подробно консультируют, помогают сделать верный выбор среди всего разнообразия обогревателей, учитывая индивидуальную ситуацию каждого клиента.

Приглашаем к сотрудничеству и заказам

Украинские потребители раскупают "Венецию", как горячие пирожки. Совершенно логично, что бренд стал бесспорным лидером на рынке настенных и передвижных отопительных систем в Украине.

И все это результат плодотворной работы целой команды специалистов из Кропивницкого, разработка которых пользуется широким спросом среди клиентов. Настоящим теплом нужно делиться!

Остается только расширять дилерскую сеть и назначать официальных представителей в украинских городах. Приглашаем дилеров к сотрудничеству (для них действуют выгодные скидки, а каждый заказ сопровождается рекламной продукцией). Мы искренне рады также и каждому частному клиенту (предлагаем скидки, лояльные условия доставки и дополнительные продукты при оформлении заявки).

Детальнее ознакомиться с продукцией можно на сайте производителя.