Новый закон. Новые электронные сигареты

Про Вейп Украина - единственное представительство европейской компании Pro Vape за пределами ЕС

В январе 2021 вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины. В частности, они касаются введения ставок акцизного налога на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕН) и сигариллы на уровне акцизов на сигареты, а также налогообложения жидкостей для электронных сигарет. Исходя из этого, продажа жидкостей, используемых в электронных сигаретах, с 01.01.2021 должен осуществляться только при наличии соответствующей лицензии.

Компания Про Вейп Украина, дистрибьютор электронных сигарет Maskking, получила такую оптовую лицензию первой в Киеве. Про Вейп Украина - единственное представительство европейской компании Pro Vape за пределами ЕС. На украинский рынок она вышла в конце 2020 года.

Maskking (Маскинг) - это не просто электронные сигареты, а стильный аксессуар. Устройство с минималистичным дизайном продуман до деталей. Идеальный размер позволяет удобно носить его в кармане джинсов или в маленькой женской сумочке. Прочный алюминиевый корпус надежно защищает Maskking от любых механических повреждений.

Те, кто выбирают Maskking, навсегда забывают об обслуживании устройства и уровень заряда аккумулятора. Разработчики позаботились, что его не нужно заряжать и менять жидкость. Это одноразовое устройство для парения, рассчитано до 450 затяжек. Об окончании работы электронной сигареты проинформирует индикатор внизу.

Maskking полностью исключает такое явление, как протекание. В устройстве собственная замкнутая система, где используется высокотехнологичный механизм нагрева жидкости для образования пара.

Небольшие размеры устройства, простота в использовании, высокие технологии вместе с элегантным и минималистичным дизайном - это и есть Maskking.

Официальный сайт Maskking: https://pro-vape.com.ua/