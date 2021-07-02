Новые идеи для эстетичного интерьера кухни

Уже прошли времена, когда кухни были скучными и однообразными. Сейчас создать интересный, уютный и эргономичный интерьер может каждый. Дизайнеры предлагают массу решений, а мебельные производители представляют широкий ассортимент изделий.

В интернет-магазине Taburetka.ua есть широкий ассортимент мебели высокого качества для любых помещений

Наряду с эргономичными кухонными гарнитурами, которые решают вопрос организации хранения посуды, столовых приборов, продуктов и размещения бытовой техники, важно грамотно и со вкусом подобрать мебель для столовой зоны. И здесь следует проявить фантазию и отойти от стереотипных вариантов.

Специалисты предлагают массу нестандартных решений. Одно из них — садовая мебель в интерьере кухни. На сегодня существует немало интересных моделей стульев и кресел, которые можно смело размещать на даче, веранде и на кухне. Особенно популярны плетёные изделия. Они вносят особый шарм и эстетику в оформление помещения. Если ваши фавориты — это прованс, кантри, скандинавский рустик, то смело выбирайте такую мебель.

В интернет-магазине Taburetka.ua есть широкий ассортимент мебели высокого качества для любых помещений

Возможны варианты из натуральной лозы или ротанга. Но бесспорным фаворитом на сегодня является искусственный ротанг. Этот материал обладает высокими характеристиками устойчивости к механическим повреждениям и воздействию внешних факторов. Уход за ним не требует больших усилий и затрат.

Интересно смотрятся сочетания дерева, плетёных элементов и частей из стекла. К примеру, столик с прозрачной столешницей, деревянными ножками, плетёной нижней полочкой и декором сделает помещение стильным и внесёт легкость в его обустройство. Если дополнить его плетёными креслами с подушками и прочими текстильными дополнениями, то столовая зона станет уютнее и атмосфернее.

В просторных кухнях современных квартир и домов нередко получается обустроить уголок, где можно просто посидеть с чашкой чая, посмотреть телевизор и поболтать. Можно использовать для этого привычную мягкую мебель. А можно создать оригинальную зону релакса. Для этого прекрасно подойдёт кресло кокон. Такую модель принято считать более подходящей для жилых комнат либо для оформления дачных участков, открытых площадок кафе ресторанов. Но и в интерьере кухни она будет смотреться не менее интересно.

В интернет-магазине Taburetka.ua есть широкий ассортимент мебели высокого качества для любых помещений

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