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суббота, 19 декабря 2020 15:55

Новая винницкая партия может уже на старте иметь более 5% поддержки избирателей

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Новая винницкая партия может уже на старте иметь более 5% поддержки избирателей
В Виннице отмечают стремительное падение рейтинга президентской партии "Слуга народа" более чем на 20%

Уже несколько месяцев политической топ-темой в Винницкой области стали слухи о создании первой местной партии. Продвигает эту идею общественное движение "Мы Винничане", которое недавно официально заявило о начале формирования такой партии.

Все это происходит на фоне стремительного падения в Виннице рейтинга президентской партии "Слуга народа" более чем на 20% и ростом токсичности старых политических брендов.

Местные эксперты, политические издания и телеграмм-каналы считают создание винницкой партии главной интригой года и предсказывают этому проекту существенные политические дивиденды.

Так как в условиях усиления общенационального политического кризиса именно региональные проекты могут получить неожиданное преимущество, прежде всего за счет однозначной городской специфики. Сработает лозунг: "Покупай свое!".

А пока в СМИ и соцсетях полагают, кто может стоять за партией винничан и озвучивают версии: новая партия - это технический проект Офиса президента, спойлер партии Порошенко, вторая колонна Гройсмана и т.д., общественное движение "Винничане" декларирует, что в новой партии не будет искусственных лидеров и очередных "мессий", потому что считают такие манипуляционные технологии одной из главных проблем политической деградации в стране.

"Нам каждый раз навязывали лидеров. "Новых" лидеров, "крепких хозяйственников", "мессий", "тех, кто услышит каждого", чем закончились все эти истории для украинцев - мы уже видим.

Возможно, наконец, настал тот час, когда не искусственные и навязанные лидеры будут руководить украинцами и винничанами, а сами жители будут решать, что для них лучше и как должно быть?

В нашем объединении не будет лидера до тех пор, пока жители сами не решат, что он им нужен и если нужен, то кто именно.

Лидера Винничан должны выбирать сами жители", - объясняют свою позицию "винничане".

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