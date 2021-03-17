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четверг, 18 марта 2021 14:12

Новая стратегия "Позитивная красота"

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  Unilever отказывается от слова "нормальный" в рекламе и на упаковках косметики
Unilever отказывается от слова "нормальный" в рекламе и на упаковках косметики

Лондон, 9 марта 2021 года. – Компания Unilever объявляет, что отказывается от использования слова "нормальный" в своих рекламных материалах и на упаковках брендов косметической продукции по всему миру. Решение было принято в рамках запуска новой глобальной стратегии "Позитивная красота" (Positive Beauty). Она устанавливает для косметических брендов компании, таких как Dove, Rexona, Axe и других ряд долгосрочных обязательств и действий, которые будут символизировать новую эру красоты — инклюзивной, непредвзятой и верной принципам устойчивого развития.

Стратегия "Позитивная красота" изменит подход к разработке новых продуктовых линеек и рецептур Unilever. Благодаря имеющимся инновациям и технологиям компании косметическая продукция Unilever сможет приносить больше пользы как людям, так и планете, соответствовать тенденциям на потребительском рынке и оставлять превосходные впечатления от её использования.

Отказ от термина "нормальный" – один из многочисленных шагов, которые компания предпринимает, бросая вызов ограничивающим идеалам в индустрии красоты. Unilever стремится положить конец дискриминации и выступает за принятие красоты во всех ее проявлениях. Согласно недавно проведенному Unilever исследованию, в котором приняли 10 тысяч человек из девяти стран мира1, использование слова "нормальный" при описании структуры волос или текстуры кожи заставляет большинство людей чувствовать себя недостаточно привлекательными. В рамках опроса выяснились и другие факты:

• Более половины респондентов (56%) заявили, что индустрия красоты может заставить их чувствовать себя недостаточно привлекательными.
• 74% опрошенных хотели бы, чтобы косметические бренды и компании прилагали больше усилий для того, чтобы люди не просто лучше выглядели, а лучше себя чувствовали.
• Более половины потребителей теперь уделяют особое внимание позиции компании в социальных вопросах перед тем, как совершить покупку.
• Семь человек из десяти заявили, что термин "нормальный" на упаковке косметических товаров оказывает на них негативное влияние. Этот показатель увеличивается до восьми из десяти среди респондентов в возрасте от 18 до 35 лет.

"Ежедневно около миллиарда человек используют нашу косметическую продукцию, еще больше людей регулярно видят нашу рекламу. Именно поэтому у брендов Unilever есть все возможности для того, чтобы менять жизни людей. Мы стремимся бороться со стереотипными социальными нормами и предрассудками в обществе, способствовать формированию более широкого и инклюзивного понимания красоты. Очевидно, что исключение слова "нормальный" на упаковках и в заявлениях брендов не искоренит проблему полностью, но мы считаем это важным шагом вперед, – говорит президент категории косметической продукции компании Unilever Санни Джейн. – Это лишь одно из многочисленных действий, которые мы предпринимаем в рамках стратегии "Позитивная красота". Ее цель – не только снизить наше негативное воздействие, но и принести больше пользы людям и планете. Всё больше потребителей выбирают бренды, реализующие социальные и экологические программы. Поэтому мы убеждены, что новый подход укрепит наш бизнес и сделает его более успешным".

Помимо отказа от использования слова "нормальный", бренды Unilever обязуются повсеместно перестать использовать цифровую обработку фотографий, призванную изменить форму или размер, пропорции тела или цвет кожи человека, а также увеличить количество рекламных материалов, на которых изображены люди из разных стран и разных социо-культурных групп, ранее недостаточно представленных в этой сфере.

Отказ от предрассудков связан с тремя обязательствами, которые Unilever берет на себя в рамках новой стратегии для формирования реального и измеримого воздействия брендов косметических средств на человечество и планету.

Улучшать здоровье и самочувствие, обеспечивать равенство и инклюзивную среду для 1 миллиарда человек ежегодно до 2030 года. Компания планирует добиться этого, способствуя искоренению дискриминации в индустрии красоты и выступая за всеобщее равенство, бросая вызов стереотипным взглядам на идеалы красоты и создавая инклюзивный портфель продукции, ориентированной на людей с самой разнообразной внешностью.

Бренды Unilever будут способствовать равноправию полов, отказываясь от общепринятых клише в рекламе и реализуя программы, которые бросают вызов существующему статусу-кво. Кроме того, компания планирует улучшить здоровье и самочувствие людей благодаря образовательным программам, касающихся мытья рук и гигиены полости рта, а также внедряя программы в новых для себя областях, таких, как психическое и физическое здоровье.

Способствовать защите и восстановлению 1,5 млн гектаров земли, лесов и океанов к 2030 году. Это больше, чем требуется для выращивания возобновляемых ингредиентов, используемых в косметических продуктах Unilever по всему миру. Косметические бренды компании также внесут вклад в формирование специального фонда Unilever "Климат и природа" в размере 1 млрд евро. А к 2025 году весь пластик, который используется в упаковке товаров, будет перерабатываемым, пригодным к вторичному использованию или компостированию.

Поддержать глобальный запрет на тестирование косметики на животных к 2023 году. 23 косметических бренда, входящих в портфель Unilever, уже одобрены международной организацией защиты животных PETA, – и работа над сертификацией ведется все активнее. Компания планирует продолжить сотрудничать с регуляторами, компаниями-единомышленниками и организациями по защите животных.

Достижение целей, направленных на поддержку как людей, так и планеты, — уже привычная деятельность для компании Unilever и для ее брендов косметических средств. Многие из них давно реализуют социально значимые программы.

"Позитивная красота" стала заключительной в перечне стратегий бизнес-подразделений Unilever. Наряду с ней ранее были объявлены и запущены стратегии "Чистое будущее" (Clean Future) для категории бытовой химии и "Будущее пищевой отрасли" (Future Foods) для категории пищевой продукции, напитков и мороженого.

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