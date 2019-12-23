Независимая лаборатория ЧНПП "Экология" опровергает загрязнения сточных вод и воздуха ОДО "Перечинским лесохимической комбинатом"

ЧНПП "Экология": "Превышение норм предельно допустимых концентраций ни в одной точке г. Перечин не обнаружено"

Экологи опровергают загрязнения сточных вод и воздуха ОДО "Перечинским лесохимической комбинатом".

По многочисленным просьбам Перечинской общины, 6 декабря 2019 года в город была приглашена независимая лаборатория ЧНПП "Экология". Ею были проведены отборы проб воздуха для определения концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в 5-ти точках г. Перечин по санитарно-защитной зоне лесохимического завода. Также для более детального исследования пробы были взяты в школе и на площади Народной. Лабораторией было проверено наличие в атмосфере следующих веществ: диоксин азота, оксид углерода, уксусная кислота, фенол, формальдегид и др.

Выводы однозначны - превышение норм предельно допустимых концентраций в одной точке не обнаружено.

Экологи отмечают, что существует возможность самостоятельной проверки состояния воздуха и призывают всех сознательных граждан контролировать уровень выбросов вредных веществ в реку из открытых официальных независимых источников и проверять информацию от Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Для проверки качества воды существует проект "Чистая вода", который реализуется и финансируется при поддержке независимого агентства федерального правительства США, неприбыльной организации "Eurasia Foundation".

Для мониторинга и анализа состояния воздуха можно использовать открытый источник информации SaveEcoBot (это бесплатный сервис для общественности, разработанный группой активистов Save Dnipro.