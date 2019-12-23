Независимая лаборатория ЧНПП "Экология" опровергает загрязнения сточных вод и воздуха ОДО "Перечинским лесохимической комбинатом"

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 1953
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 189
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 180
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2079
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1422
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 675
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1557
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 999
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1332
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1962
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2088
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1224
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1332
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 621
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1251
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 90
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
понедельник, 23 декабря 2019 17:45

Независимая лаборатория ЧНПП "Экология" опровергает загрязнения сточных вод и воздуха ОДО "Перечинским лесохимической комбинатом"

  Комментировать
Независимая лаборатория ЧНПП &quot;Экология&quot; опровергает загрязнения сточных вод и воздуха ОДО &quot;Перечинским лесохимической комбинатом&quot;
ЧНПП "Экология": "Превышение норм предельно допустимых концентраций ни в одной точке г. Перечин не обнаружено"

Экологи опровергают загрязнения сточных вод и воздуха ОДО "Перечинским лесохимической комбинатом".

По многочисленным просьбам Перечинской общины, 6 декабря 2019 года в город была приглашена независимая лаборатория ЧНПП "Экология". Ею были проведены отборы проб воздуха для определения концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в 5-ти точках г. Перечин по санитарно-защитной зоне лесохимического завода. Также для более детального исследования пробы были взяты в школе и на площади Народной. Лабораторией было проверено наличие в атмосфере следующих веществ: диоксин азота, оксид углерода, уксусная кислота, фенол, формальдегид и др.

Выводы однозначны - превышение норм предельно допустимых концентраций в одной точке не обнаружено.

Экологи отмечают, что существует возможность самостоятельной проверки состояния воздуха и призывают всех сознательных граждан контролировать уровень выбросов вредных веществ в реку из открытых официальных независимых источников и проверять информацию от Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Для проверки качества воды существует проект "Чистая вода", который реализуется и финансируется при поддержке независимого агентства федерального правительства США, неприбыльной организации "Eurasia Foundation".

Для мониторинга и анализа состояния воздуха можно использовать открытый источник информации SaveEcoBot (это бесплатный сервис для общественности, разработанный группой активистов Save Dnipro.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Независимая лаборатория ЧНПП "Экология" опровергает загрязнения сточных вод и воздуха ОДО "Перечинским лесохимической комбинатом"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Пассажиры самолета ели тела погибших

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 312599
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 23652
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 15021
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
 4 Просмотров: 11088
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 9315
Новости компаний
Кому лучше доверить ремонт квартиры
Кому лучше доверить ремонт квартиры Просмотров: 189
Интернет-магазин ДЕКА — мы знаем, что такое стиль
Интернет-магазин ДЕКА — мы знаем, что такое стиль Просмотров: 90
Косметика - новогодний подарок, который не оставит равнодушным
Косметика - новогодний подарок, который не оставит равнодушным Просмотров: 99
Украинская народная премия - 2019: объявлены победители
Украинская народная премия - 2019: объявлены победители Просмотров: 81
Сауна и бассейн в Хмельнике - в санатории создали идеальные условия для отдыха и восстановления
Сауна и бассейн в Хмельнике - в санатории создали идеальные условия для отдыха и восстановления Просмотров: 585
Больше всего комментируют
4
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
4
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
2
Украинцы выбрали политика года
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
Голосов: 1500
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua