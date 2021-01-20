Несколько советов по выбору обеденного стола

Кухня является особенным местом в доме. Здесь не только готовится еда, но и собираются все домочадцы за семейными трапезами, сюда приглашаются на чашку чая самые близкие подруги и друзья.

Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает столы обеденные различных форм и моделей

Одним из основных предметов кухонного интерьера можно назвать стол. Именно он задаёт тон и формирует стиль оформления всей комнаты. К его приобретению нужно подойти внимательно и учесть все нюансы. Главные требования — это практичность, комфорт и внешняя привлекательность. Особую сложность составляет задача купить обеденный стол для маленькой кухни. Следующие рекомендации помогут сориентироваться в современном ассортименте мебели.

При выборе кухонного стола необходимо учесть такие моменты:

• Размеры помещения.

• Количество проживающих в доме.

• Планировку кухни.

• Образ жизни проживающих.

Важный вопрос — форма столешницы. Здесь надо принимать во внимание собственные предпочтения и практичность. К примеру, если в доме есть маленький ребёнок, то круглый стол будет предпочтительней из-за отсутствия острых углов. Такая форма больше подойдёт, если стол планируется расположить в центре кухни.

Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает столы обеденные различных форм и моделей

Для размещения под стеной предпочтительней квадратный стол. Данный вариант имеет свои преимущества. Наличие углов обеспечивает больше свободного пространства — они затрудняют возможность придвинуться ближе.

При выборе формы столешницы надо помнить, что стол должен не создавать эффект загроможденности пространства, а гармонично вписываться в общий интерьер кухни.

Если у Вас возникают сомнения при покупке круглого либо квадратного стола, что за ним невозможно разместить много людей, то на помощь придёт стол-трансформер. Нынешние изготовители предлагают много вариантов раскладных и раздвижных механизмов. Каждый из них позволяет круглому столу превратиться в овальный, а квадратному — в прямоугольный. Это позволит в нужный момент усадить за стол несколько человек сразу.

Рассчитать сколько ориентировочно места нужно для комфортного расположения одного человека можно по схеме: 40-50 см в ширину и 40 см в глубину. Плюс нужно понимать, что в центре должно оставаться место для сервировки.

Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает столы обеденные различных форм и моделей

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