Несколько советов по выбору обеденного стола

 
Ексклюзивы
1/5
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 459
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1440
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 585
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 423
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 711
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1512
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 999
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 441
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
8 Просмотров: 981
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 846
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1440
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3771
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 576
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2115
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6759
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 января 2021
Просмотров: 225
Записка в кишені
Наталка, з якою познайомились у студентському гуртожитку, любила передаровувати речі. Так парфуми від матері з'явилися на полиці в одногрупниці ...
среда, 20 января 2021 11:12

Несколько советов по выбору обеденного стола

  Комментировать

Кухня является особенным местом в доме. Здесь не только готовится еда, но и собираются все домочадцы за семейными трапезами, сюда приглашаются на чашку чая самые близкие подруги и друзья.

  Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает столы обеденные различных форм и моделей
Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает столы обеденные различных форм и моделей

Одним из основных предметов кухонного интерьера можно назвать стол. Именно он задаёт тон и формирует стиль оформления всей комнаты. К его приобретению нужно подойти внимательно и учесть все нюансы. Главные требования — это практичность, комфорт и внешняя привлекательность. Особую сложность составляет задача купить обеденный стол для маленькой кухни. Следующие рекомендации помогут сориентироваться в современном ассортименте мебели.

При выборе кухонного стола необходимо учесть такие моменты:

• Размеры помещения.
• Количество проживающих в доме.
• Планировку кухни.
• Образ жизни проживающих.

Важный вопрос — форма столешницы. Здесь надо принимать во внимание собственные предпочтения и практичность. К примеру, если в доме есть маленький ребёнок, то круглый стол будет предпочтительней из-за отсутствия острых углов. Такая форма больше подойдёт, если стол планируется расположить в центре кухни.

  Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает столы обеденные различных форм и моделей
Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает столы обеденные различных форм и моделей

Для размещения под стеной предпочтительней квадратный стол. Данный вариант имеет свои преимущества. Наличие углов обеспечивает больше свободного пространства — они затрудняют возможность придвинуться ближе.

При выборе формы столешницы надо помнить, что стол должен не создавать эффект загроможденности пространства, а гармонично вписываться в общий интерьер кухни.

Если у Вас возникают сомнения при покупке круглого либо квадратного стола, что за ним невозможно разместить много людей, то на помощь придёт стол-трансформер. Нынешние изготовители предлагают много вариантов раскладных и раздвижных механизмов. Каждый из них позволяет круглому столу превратиться в овальный, а квадратному — в прямоугольный. Это позволит в нужный момент усадить за стол несколько человек сразу.

Рассчитать сколько ориентировочно места нужно для комфортного расположения одного человека можно по схеме: 40-50 см в ширину и 40 см в глубину. Плюс нужно понимать, что в центре должно оставаться место для сервировки.

  Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает столы обеденные различных форм и моделей
Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает столы обеденные различных форм и моделей

На сайте интернет-магазина Taburetka.ua представлены столы обеденные разных форм и моделей. Здесь каждый найдёт подходящий вариант для своей кухни.

Идеальные кухни создаются с Taburetka.ua!

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Несколько советов по выбору обеденного стола». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

В Крыму решили восстановить автономию

От обвала трибун на корриде погибли 222 человека

65 стран бойкотировали соревнования в Москве

Нацисты договорились истреблять евреев

Британцы получили власть над Гонконгом

Пленники провели 444 дня в плену

Самое читаемое
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
19
 Просмотров: 9702
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели &quot;черного&quot; лесоруба
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели "черного" лесоруба
4
 Просмотров: 8037
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 7695
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
5
 Просмотров: 7524
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 6858
Новости компаний
Какое освещение лучше выбрать для освещения офиса
Какое освещение лучше выбрать для освещения офиса Просмотров: 27
Как правильно выбрать лодочный мотор?
Как правильно выбрать лодочный мотор? Просмотров: 54
ТОП-3 самых дорогих набора Lego
ТОП-3 самых дорогих набора Lego Просмотров: 144
Как правильно подбирать модульные и пластиковые емкости для различных веществ: секреты профессионалов
Как правильно подбирать модульные и пластиковые емкости для различных веществ: секреты профессионалов Просмотров: 63
Петровский квартал отзывы жителей позитивно влияют на развитие жилого комплекса
Петровский квартал отзывы жителей позитивно влияют на развитие жилого комплекса 1 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
7
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
4
Украина подписала газовые соглашения с РФ
4
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
3
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
"То, что он не на своем месте, - большая беда" - Андрухович о Зеленском
Голосов: 999
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть