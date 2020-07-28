Необходимые мебельные мелочи в интерьере спальни

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 594
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 441
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 972
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 828
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4428
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2331
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 981
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 171
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 441
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 774
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 450
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 9
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
вторник, 28 июля 2020 15:43

Необходимые мебельные мелочи в интерьере спальни

  Комментировать

Как не крути, спальня – место интимное. Вход сюда открыт только для самых близких и проверенных людей. Как придать ей уюта, тепла, сокровенности? Правильно подобранная мебель – вот решение. Речь не только о кровати, хотя и она очень важна.

Чтобы придать спальне особую индивидуальность стоит непременно обратить внимание на мебель для спальни. Например, на туалетный столик.

Туалетный столик в спальне

Разместить в спальне туалетный столик с зеркалом – правильное решение. Этот предмет мебели изначально создан для такого помещения, он скрыт от посторонних взглядов, излучает комфорт и домашнее тепло.

Туалетный столик – женский островок счастья, релакса, красоты. Здесь начинается утро, заканчивается вечер представительниц прекрасного пола. Зеркало помогает создавать неповторимые образы; ящички – хранить всё необходимое для этого: уходовую и декоративную косметику, украшения, расчёски, фен, заколки, прочие мелочи.

  TABURETKA.UA предлагает большой ассортимент, качественное обслуживание, удобные способы оплаты, своевременную доставку
TABURETKA.UA предлагает большой ассортимент, качественное обслуживание, удобные способы оплаты, своевременную доставку

Трюмо в спальню – решение на миллион

Трюмо – вариант для любителей покрасоваться в зеркале во весь рост. Мебель с французскими корнями отлично вписывается в современный интерьер, придавая ему индивидуальности.

Различные модели трюмо с зеркалом позволяют подобрать изделие для спальни, выполненной в классике, провансе, модерне, минимализме, в стиле лофт или модерн.

Небольшие ящички под зеркалом, в некоторых случаях – полноценный комод, позволяют не загромождать спальню вещами, а компактно прятать их. Трюмо – красиво, функционально, практично.

  TABURETKA.UA предлагает большой ассортимент, качественное обслуживание, удобные способы оплаты, своевременную доставку
TABURETKA.UA предлагает большой ассортимент, качественное обслуживание, удобные способы оплаты, своевременную доставку

Тумба в спальне: нужна или нет?

В спальне изюминкой интерьера является кровать. Но даже её комфорт может поблекнуть, если ложась спать, вам приходится класть на пол очки, телефон, книгу. Всё это мелочи, которым необходимо место. Вместительная тумба под эту категорию идеально подходит. В неё поместятся не только мелкие предметы, но и одежда, постельное бельё, полотенца, в случаи, если в комнате нет комода.

Для любителей смотреть фильмы, лёжа в кровати, полезно будет купить тумбу под телевизор. Помимо своей основной функции она также используется как дополнительная зона для хранения вещей.

  TABURETKA.UA предлагает большой ассортимент, качественное обслуживание, удобные способы оплаты, своевременную доставку
TABURETKA.UA предлагает большой ассортимент, качественное обслуживание, удобные способы оплаты, своевременную доставку

Обустраиваем спальню вместе с TABURETKA.UA

Для приобретения мебели в спальню можно часами оббивать пороги множества мебельных салонов, а можно просто зайти в интернет-магазин TABURETKA.UA. Здесь большой ассортимент, качественное обслуживание, удобные способы оплаты, своевременная доставка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Необходимые мебельные мелочи в интерьере спальни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Перед смертельным землетрясением куры отказывались есть

Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет

День святого Владимира: что нельзя делать этого дня

Солдатам запретили отступать

Война началась с выстрела студента

Единственный сын Владимира Винниченко умер младенцем

Золотая лихорадка привлекла дезертиров и преступников

Назвали симптом смертельного гепатита

Самое читаемое
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 26478
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам Просмотров: 13563
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных Просмотров: 13410
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото Просмотров: 10359
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
20
 Просмотров: 8757
Новости компаний
"НИБУЛОН" построит патрульные пограничные катера для Украины в рамках украинско-французского контракта
"НИБУЛОН" построит патрульные пограничные катера для Украины в рамках украинско-французского контракта
6
 Просмотров: 261
Сколько стоит туристическая страховка онлайн
Сколько стоит туристическая страховка онлайн Просмотров: 99
Какие документы необходимы для оформления автостраховки ОСАГО
Какие документы необходимы для оформления автостраховки ОСАГО Просмотров: 108
Как 28 лет оставаться лидером на рынке корпусной мебели — опыт ООО "СТЕРХ"
Как 28 лет оставаться лидером на рынке корпусной мебели — опыт ООО "СТЕРХ" Просмотров: 36
100% беспроводная автономная камера видеонаблюдения Argus 2 от Reolink
100% беспроводная автономная камера видеонаблюдения Argus 2 от Reolink Просмотров: 135
Больше всего комментируют
22
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
15
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
8
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
4
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
3
Боевики в первые часы нарушили режим перемирия на Донбассе
Голосов: 232
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua