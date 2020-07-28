Необходимые мебельные мелочи в интерьере спальни

Как не крути, спальня – место интимное. Вход сюда открыт только для самых близких и проверенных людей. Как придать ей уюта, тепла, сокровенности? Правильно подобранная мебель – вот решение. Речь не только о кровати, хотя и она очень важна.

Чтобы придать спальне особую индивидуальность стоит непременно обратить внимание на мебель для спальни. Например, на туалетный столик.

Туалетный столик в спальне

Разместить в спальне туалетный столик с зеркалом – правильное решение. Этот предмет мебели изначально создан для такого помещения, он скрыт от посторонних взглядов, излучает комфорт и домашнее тепло.

Туалетный столик – женский островок счастья, релакса, красоты. Здесь начинается утро, заканчивается вечер представительниц прекрасного пола. Зеркало помогает создавать неповторимые образы; ящички – хранить всё необходимое для этого: уходовую и декоративную косметику, украшения, расчёски, фен, заколки, прочие мелочи.

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Трюмо в спальню – решение на миллион

Трюмо – вариант для любителей покрасоваться в зеркале во весь рост. Мебель с французскими корнями отлично вписывается в современный интерьер, придавая ему индивидуальности.

Различные модели трюмо с зеркалом позволяют подобрать изделие для спальни, выполненной в классике, провансе, модерне, минимализме, в стиле лофт или модерн.

Небольшие ящички под зеркалом, в некоторых случаях – полноценный комод, позволяют не загромождать спальню вещами, а компактно прятать их. Трюмо – красиво, функционально, практично.

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Тумба в спальне: нужна или нет?

В спальне изюминкой интерьера является кровать. Но даже её комфорт может поблекнуть, если ложась спать, вам приходится класть на пол очки, телефон, книгу. Всё это мелочи, которым необходимо место. Вместительная тумба под эту категорию идеально подходит. В неё поместятся не только мелкие предметы, но и одежда, постельное бельё, полотенца, в случаи, если в комнате нет комода.

Для любителей смотреть фильмы, лёжа в кровати, полезно будет купить тумбу под телевизор. Помимо своей основной функции она также используется как дополнительная зона для хранения вещей.

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