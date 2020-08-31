Недорогая ванна – подбираем лучший вариант

Ремонт в ванной комнате, несомненно, требует значительных материальных затрат: от укладки кафеля до оборудования техникой и сантехникой.

Дело остановилось на подборе сантехники для принятия душа, а значительная часть средств уже потрачена? Самым бюджетным вариантом в этом случае будет установка ванны.

Какая она – недорогая ванна? На что обратить внимание, чтобы не платить дважды? Разберемся в этой статье.

Ванны изготавливают из различных материалов: чугун, сталь, акрил, искусственный камень. Соответственно, чем дороже материал, тем дороже выходит изделие.

Чугунные ванны, которые служат многими десятилетиями и не теряют при этом внешнего вида, все же дорогостоящие, поэтому этот вариант не рассматриваем.

Стальная ванна легкая и недорогая. Низкая цена на стальные ванны обусловлена не плохим качеством материала, а низкозатратным производством. Если бюджет ограничен, то стальная ванна – ваш вариант. Но при низкой цене такая ванна имеет два серьезных недостатка: быстро охлаждается и очень шумная. Звук падающей воды настолько силен, что процесс ваших водных процедур будет слышен соседям.

Каменные ванны – показатель шика и достатка, но и цена у таких изделий в разы выше, нежели у акриловых, стальных и чугунных ванн.

И последний – самый оптимальный вариант – это акриловая ванна. Чем она хороша? Во первых, только в ассортименте акриловых ванн вы найдете самое большое разнообразие форм и размеров. Это и классические формы, и различные вариации асимметрий.

Такая ванна легкая по весу, отлично ведет себя в процессе эксплуатации, очень неприхотлива в уходе. Огромный плюс таких ванн – подверженность реставрациям. Это можно сделать, прибегнув к услугам специалистов, ибо самостоятельно. Приобретаете специальный ремкомплект для акриловых ванн и без проблем "боретесь" со сколами, трещинами и царапинами. В комплект такого набора входят все материалы и подробная инструкция по использованию.

Акриловая ванна практически бесшумна, быстро нагревается, достаточно неплохо держит тепло.

Надеемся, что любая приобретенная вами ванна оправдает все ваши ожидания и прослужит долгое время.