Назвали лучшую охранную компанию Украины

Всеукраинский отраслево-аналитический центр и Ассоциация экономического развития и сотрудничества назвали лучшую службу безопасности Украины. Это компания – СИРИУС, которая работает по всей стране и обслужила более 120 тысяч потребителей. Сириус признали лидером сразу в двух номинациях: "Компания года" и "Выбор потребителя".

"Сириус" - одна из крупнейших негосударственных служб охраны, которая работает на рынке 17 лет

И не удивительно, ведь Сириус одна из крупнейших негосударственных служб охраны, которая работает на рынке 17 лет. Занимается всеми видами охраны: охрана помещений или личная охрана, а также защита данных с компьютера и другие виды. Диспетчерский центр лучший и допускающий посетителей. Поэтому здесь можно увидеть, как диспетчеры наблюдают за охраной более ста тысяч компаний одновременно. Руководство заявляет, что им нечего скрывать и открыто как к нынешним, так и к будущим клиентам.

"К компании "Сириус" обратился в прошлом году, чтобы установить охрану на своем мебельном предприятии. Сначала установил противопожарную сигнализацию, а впоследствии и пультовую охрану на объект. И это уже дважды спасало мою компанию от грабежей. Первый раз сработала противопожарная сигнализация, осенью прошлого года. Как раз тогда закупили большую партию доски и когда ее разгрузили, кто-то из сотрудников бросил окурок. Помещение лишь успело задымить. Второй раз перед новогодними праздниками кто-то пытался открыть склад. Самое главное, что работники охранной компании настолько быстро приехали, что от первого сигнала до выезда прошли считанные минуты. Они и напугали воров. В этом году установил охрану и на собственную квартиру", - рассказывает предприниматель из Киева.

"Сириус" - одна из крупнейших негосударственных служб охраны, которая работает на рынке 17 лет

Сотрудники компании "Сириус" используют более 120 авто, поэтому быстро реагируют, если срочно нужно выехать на объект. Обеспечивают персональную охрану, как физическую, так и наблюдения по спутниковому сигналу; охрану детей при различных выездах или других мероприятиях. Также установят систему защиты против молний и техногенной опасности.

Компания выполняет и благотворительную функцию, поддерживая спортзалы и спортивные площадки. Ведь, большинство работников - профессиональные спортсмены, прошедшие спецподготовку. Они часто принимают участие в различных соревнованиях и занимают призовые места на всеукраинских чемпионатах и чемпионатах мира.

"Сириус" - одна из крупнейших негосударственных служб охраны, которая работает на рынке 17 лет