Назвали лучшую охранную компанию Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1908
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1908
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 963
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1440
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1890
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1620
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3600
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2439
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1521
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1170
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3753
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2628
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 мая 2020
Просмотров: 0
Останні листи
Я мало розуміюся в сільському господарстві, але коли весною довго немає дощу — починаю непокоїтися. — У вас не було дощу? — ...
четверг, 07 мая 2020 16:44

Назвали лучшую охранную компанию Украины

  Комментировать

Всеукраинский отраслево-аналитический центр и Ассоциация экономического развития и сотрудничества назвали лучшую службу безопасности Украины. Это компания – СИРИУС, которая работает по всей стране и обслужила более 120 тысяч потребителей. Сириус признали лидером сразу в двух номинациях: "Компания года" и "Выбор потребителя".

  "Сириус" - одна из крупнейших негосударственных служб охраны, которая работает на рынке 17 лет
"Сириус" - одна из крупнейших негосударственных служб охраны, которая работает на рынке 17 лет

И не удивительно, ведь Сириус одна из крупнейших негосударственных служб охраны, которая работает на рынке 17 лет. Занимается всеми видами охраны: охрана помещений или личная охрана, а также защита данных с компьютера и другие виды. Диспетчерский центр лучший и допускающий посетителей. Поэтому здесь можно увидеть, как диспетчеры наблюдают за охраной более ста тысяч компаний одновременно. Руководство заявляет, что им нечего скрывать и открыто как к нынешним, так и к будущим клиентам.

"К компании "Сириус" обратился в прошлом году, чтобы установить охрану на своем мебельном предприятии. Сначала установил противопожарную сигнализацию, а впоследствии и пультовую охрану на объект. И это уже дважды спасало мою компанию от грабежей. Первый раз сработала противопожарная сигнализация, осенью прошлого года. Как раз тогда закупили большую партию доски и когда ее разгрузили, кто-то из сотрудников бросил окурок. Помещение лишь успело задымить. Второй раз перед новогодними праздниками кто-то пытался открыть склад. Самое главное, что работники охранной компании настолько быстро приехали, что от первого сигнала до выезда прошли считанные минуты. Они и напугали воров. В этом году установил охрану и на собственную квартиру", - рассказывает предприниматель из Киева.

  "Сириус" - одна из крупнейших негосударственных служб охраны, которая работает на рынке 17 лет
"Сириус" - одна из крупнейших негосударственных служб охраны, которая работает на рынке 17 лет

Сотрудники компании "Сириус" используют более 120 авто, поэтому быстро реагируют, если срочно нужно выехать на объект. Обеспечивают персональную охрану, как физическую, так и наблюдения по спутниковому сигналу; охрану детей при различных выездах или других мероприятиях. Также установят систему защиты против молний и техногенной опасности.

Компания выполняет и благотворительную функцию, поддерживая спортзалы и спортивные площадки. Ведь, большинство работников - профессиональные спортсмены, прошедшие спецподготовку. Они часто принимают участие в различных соревнованиях и занимают призовые места на всеукраинских чемпионатах и чемпионатах мира.

  "Сириус" - одна из крупнейших негосударственных служб охраны, которая работает на рынке 17 лет
"Сириус" - одна из крупнейших негосударственных служб охраны, которая работает на рынке 17 лет
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали лучшую охранную компанию Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Торпедой утопили лайнер - 1198 пассажиров оказались на дне

В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями

В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв

Подписали документ, который изменил жизнь Европы

Миллионер-украинец погиб на российском вокзале

Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе

Город накрыло раскаленным пеплом

Националистов судили на показательном процессе

Шедевр похитили за 50 секунд

В Украине появились 200 000 одной монетой

Поляки и украинцы провели в Киеве военный парад

Россия и Япония обменялись территориями

На звание изобретателя радио посягнул еще один ученый

Начали изготавливать новый вид взрывчатки

Самое читаемое
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 34884
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 15030
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
7
 Просмотров: 9279
Задержали банду, которая похищала людей
Задержали банду, которая похищала людей Просмотров: 8991
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 8568
Новости компаний
Проблему с транспортом можно решить на время карантина
Проблему с транспортом можно решить на время карантина Просмотров: 9
Родителям на заметку: как развить умственные и творческие способности малыша
Родителям на заметку: как развить умственные и творческие способности малыша Просмотров: 72
Почему эксперты рекомендуют переходить с контактных линз на очки?
Почему эксперты рекомендуют переходить с контактных линз на очки? Просмотров: 288
Склад обуви "Дешевле некуда" - лучшая и дешевая мужская, женская обувь оптом и в розницу в Украине
Склад обуви "Дешевле некуда" - лучшая и дешевая мужская, женская обувь оптом и в розницу в Украине Просмотров: 234
Стоматология в Киеве на портале 101Стоматолог, поиск по цене и отзывам
Стоматология в Киеве на портале 101Стоматолог, поиск по цене и отзывам Просмотров: 36
Больше всего комментируют
6
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
6
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
3
На Рябошапку завели дело
2
В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский
Голосов: 4
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua