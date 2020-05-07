Назвали лучшую охранную компанию Украины

Всеукраинский отраслево-аналитический центр и Ассоциация экономического развития и сотрудничества назвали лучшую службу безопасности Украины. Это компания – СИРИУС, которая работает по всей стране и обслужила более 120 тысяч потребителей. Сириус признали лидером сразу в двух номинациях: "Компания года" и "Выбор потребителя".
И не удивительно, ведь Сириус одна из крупнейших негосударственных служб охраны, которая работает на рынке 17 лет. Занимается всеми видами охраны: охрана помещений или личная охрана, а также защита данных с компьютера и другие виды. Диспетчерский центр лучший и допускающий посетителей. Поэтому здесь можно увидеть, как диспетчеры наблюдают за охраной более ста тысяч компаний одновременно. Руководство заявляет, что им нечего скрывать и открыто как к нынешним, так и к будущим клиентам.
"К компании "Сириус" обратился в прошлом году, чтобы установить охрану на своем мебельном предприятии. Сначала установил противопожарную сигнализацию, а впоследствии и пультовую охрану на объект. И это уже дважды спасало мою компанию от грабежей. Первый раз сработала противопожарная сигнализация, осенью прошлого года. Как раз тогда закупили большую партию доски и когда ее разгрузили, кто-то из сотрудников бросил окурок. Помещение лишь успело задымить. Второй раз перед новогодними праздниками кто-то пытался открыть склад. Самое главное, что работники охранной компании настолько быстро приехали, что от первого сигнала до выезда прошли считанные минуты. Они и напугали воров. В этом году установил охрану и на собственную квартиру", - рассказывает предприниматель из Киева.
Сотрудники компании "Сириус" используют более 120 авто, поэтому быстро реагируют, если срочно нужно выехать на объект. Обеспечивают персональную охрану, как физическую, так и наблюдения по спутниковому сигналу; охрану детей при различных выездах или других мероприятиях. Также установят систему защиты против молний и техногенной опасности.
Компания выполняет и благотворительную функцию, поддерживая спортзалы и спортивные площадки. Ведь, большинство работников - профессиональные спортсмены, прошедшие спецподготовку. Они часто принимают участие в различных соревнованиях и занимают призовые места на всеукраинских чемпионатах и чемпионатах мира.
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