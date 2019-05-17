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пятница, 17 мая 2019 13:16

Наводим порядок в прихожей и в доме

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"Каждая вещь должна найти свое место в доме" - хорошо знакомая всем истина. Бывает, хозяйка несколько часов делает уборку, а результат не заметен. Грамотно продумав интерьер помещения, Вам будет проще поддерживать в нем порядок. Первая комната, в которую заходит человек, переступая порог –прихожая. Внимательно отнеситесь к выбору мебели для этой комнаты, тогда не возникнет проблем с вереницей обуви, загораживающей проход, сумками, стоящими на полу, или верхней одеждой, в несколько слоев висящей на вешалке. Как подобрать гарнитур в прихожую, чтобы эта комната выглядела аккуратно, а к вещам был удобный доступ?

Тумба под обувь и банкетки в прихожую: красиво и практично

Чтобы любимые туфли или сапоги долго носились, важно их аккуратно хранить. В этом пригодится:

Тумба под обувь – в небольшие прихожие выбирайте компактные размеры. В просторный холл останавливайте выбор на вместительных тумбах с полками для обуви и дополнительными отделениями для аксессуаров.
• Банкетки в прихожую – сочетают роль удобной лавочки и подставки для обуви. Кстати, в продаже можно найти модели с выдвижными ящиками, которые спасают при наличии в семье домашних любимцев. А банкетки с открытыми полками удобны тем, что на них можно ставить обувь после улицы, не переживая, что из-за дорожной пыли испортится мебель.

  Интернет-магазин Taburetka.ua имеет огромный выбор мебели надежных украинских и европейских производителей
Интернет-магазин Taburetka.ua имеет огромный выбор мебели надежных украинских и европейских производителей

Мебель для обуви – практичное решение для больших семей с маленькими детьми, а также для несемейных людей. Она позволяет содержать дом в чистоте и порядке.

Комоды и шкафы: храните одежду удобно

Завершающие аккорды в наведении порядка в прихожей – разложить по местам вещи. Для хранения верхней одежды подойдет:

1. Вешалка – на нее удобно повесить курточку или плащ после прогулки в дождливую погоду. В результате, вещи быстро просохнут, а в шкафу не появится запах сырости.
2. Шкаф – вы уже обуты, осталось надеть пальто, и за ним не нужно возвращаться в спальню, где хранятся все вещи. Верхняя одежда – в шкафу для прихожей!
3. Комоды – в выдвижных ящиках и на полках вы сможете разместить множество важных мелочей, нужных перед выходом из дома. В их числе средства по уходу за обувью, ключи, солнцезащитные очки, сумки и многое другое.

  Интернет-магазин Taburetka.ua имеет огромный выбор мебели надежных украинских и европейских производителей
Интернет-магазин Taburetka.ua имеет огромный выбор мебели надежных украинских и европейских производителей
  Интернет-магазин Taburetka.ua имеет огромный выбор мебели надежных украинских и европейских производителей
Интернет-магазин Taburetka.ua имеет огромный выбор мебели надежных украинских и европейских производителей

Где в Украине комод купить, шкаф или качественную вешалку для прихожей по доступным ценам? В каталоге интернет-магазина Taburetka.ua представлен огромный выбор предметов мебели надежных украинских и европейских производителей. Предлагаем создать уют вместе!

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