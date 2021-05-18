Надежная доставка цветов и подарочных корзин в любом городе Украины от компании DF.UA

Когда близятся праздники или вас внезапно пригласили на какое-то торжество, первое, о чем нужно позаботится – красивый букет из свежих цветов. В такой ситуации, вас всегда выручат цветочные композиции, собранные опытными флористами компании ДеФлор, с доставкой по нужному адресу.

Доставка цветов по Украине

Служба доставки цветов по Украине DeFlor – удобный и надежный сервис

Служба доставки цветов по Украине DeFlor выполняет доставку цветов уже более 12 лет, помогая её жителям дарить идеальные цветочные подарки своим близким.

Компания ДеФлор имеет свои плюсы и преимущества:

Компания дает 100% гарантию качества на каждый букет, который доставляет; Сборкой цветочных композиций занимаются настоящие профессионалы – флористы с большим опытом работы и креативными идеями; Заказ можно разместить как на сайте https://df.ua онлайн, так и позвонить менеджерам компании по телефонам +380980229562 (Viber, WhatsApp) или +380992540262 или написать в месенджере; Доставка букета во всех крупных городах Украины выполняется бесплатно, при заказе на сумму от 500 грн; Быструю доставку обеспечивают опытные курьеры, оснащенные всем необходимым для перевозки цветов.

Кроме того, компания DeFlor предлагает скидки постоянным клиентам, проводит различные акции, которые позволяют покупать дешевле даже самые роскошные букеты. Доставка цветов курьером от DeFlor – услуга которая доступна каждому человеку. Интернет-магазин DF.UA поможет вам в любом городе Украины купить недорого качественные, свежие цветы, которые порадуют получателей и будут стоять максимально долго.

Оригинальный букет

Кроме цветов, в интернет-магазине https://df.ua Вы всегда можете подобрать оригинальную подарочную корзину для любого повода или торжества. На сайте вы найдете огромное количество разнообразных подарочных корзин с продуктами, корзин с фруктами или сладостями, а также различные их комбинации. Также, Вы всегда можете что-то поменять или добавить в любой из корзин.

Заказать букет цветов с индивидуальным оформлением от ДеФлор

Компания DF.UA предлагает широкое разнообразие флористических подарков, которые не ограничиваются только свежими цветами в корзинах или букетах.

Подарки с доставкой от Де Флор могут иметь следующие виды:

Классические букеты : заказ цветов на дом можно осуществить из всех популярных растений – от роз, до альстромерий, эустом, тюльпанов, пионов и не только;

: заказ цветов на дом можно осуществить из всех популярных растений – от роз, до альстромерий, эустом, тюльпанов, пионов и не только; В коробках : купить цветы в коробке – отличное решение для удобного подарка, легкого в обслуживании и транспортировке;

: купить цветы в коробке – отличное решение для удобного подарка, легкого в обслуживании и транспортировке; В корзинах : ещё один оригинальный вариант цветочного презента для тех, кто предпочитает необычную подачу;

: ещё один оригинальный вариант цветочного презента для тех, кто предпочитает необычную подачу; Живые цветы : горшечные растения подойдут тем получателям, которые предпочитают ухаживать за ними;

: горшечные растения подойдут тем получателям, которые предпочитают ухаживать за ними; Композиции: сердца, надписи, игрушки и даже торты из цветов и многое другое в каталоге магазина.

Если только цветов недостаточно – компания ДеФлор предлагает добавить к цветам оригинальный и полезный подарок. Доставка цветов может осуществляться с дополнениями в виде классических или экзотических фруктов, сладостей, шоколада, тортов, конфет, макарунов, подарочных наборов и не только. Для особых праздников можете заказать бутылочку алкоголя, мягкую игрушку и даже воздушные шарики для украшения.

Удобный заказ на сайте и доступные способы оплаты подарков

Чтобы совершить заказ, необходимо перейти на сайт https://df.ua и ознакомиться с каталогом цветов и букетов. Если понадобится помощь – консультанты сервиса с радостью ответят на все вопросы, помогут подобрать композицию на определенный праздник.

Курьерская доставка цветов от DF.UA имеет только положительные отзывы, поскольку доставляет букеты очень оперативно - в течение нескольких часов после размещения заказа. Разместить заказ на доставку цветов в любом городе Украины можно онлайн из любой точки Мира. Кроме того, заказ легко оплатить на сайте картой, PayPal, WebMoney, Qiwi или через другие популярные сервисы.