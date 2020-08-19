На что обращать внимание при выборе пультовой охраны

В Киеве лишь несколько пультовых компаний имеют достаточное количество групп реагирования

В Киеве работает очень много пультовых охранных компаний. Все они имеют свои особенности. Предлагаем разобраться с ними, чтобы не ошибиться с выбором.

Все компании можно разделить на:

• операторов;

• посредников;

• инсталляторов.

Оператор - это большая пультовая компания, которая имеет достаточную материально-техническую базу для обеспечения высокого качества пультовой охраны.

Посредническая пультовая компания - это охранная служба, которая предоставляет услугу пультовой охраны не имея групп реагирования. Если они получают сигнал тревоги, то звонят в другую пультовою компанию и просят выслать наряд. На это уходит много времени.

Инсталлятор - это монтажная компания, которая устанавливает сигнализацию с последующим подключением ее на пультовой компанию.

Такая классификация позволяет понять, что только операторы могут качественно предоставлять услугу пультовой охраны. Посреднические компании - это паразиты, которые хотят зарабатывать за Ваш счет и могут нанести большой вред.

С независимыми инсталляторами можно работать только в том случае, если Вы им действительно доверяете. Потому что когда пультовая компания подключает клиента к своему оборудованию, то она заинтересована в качестве. Установщик заинтересован сделать быстрее и заработать больше. Дальнейшая судьба этой сигнализации его не интересует.

Ошибочное мнение, что независимые инсталляторы советуют самую надежную пультовую компанию. На самом деле, они отправляют к тем, кто им платит больше за каждого клиента.

Следующий важный показатель при выборе охраны - материально-техническая база и количество групп реагирования. От этого зависит скорость прибытия бойцов на сигнал тревоги.

В Киеве лишь несколько пультовых компаний имеют достаточное количество групп реагирования.

Следует знать, что они должны быть двух категорий:

• группы реагирования;

• группы задержания.

Группа реагирования - это дежурная машина. При срабатывании сигнализации, она выезжает на нужный адрес и оценивает причину срабатывания сигнализации. Если нужно - вызывает группу задержания.

Группа задержания - машина с бойцами, прошедшими спецподготовку. Они способны задержать злоумышленников.

Эффективные группы задержания имеют две крупные структуры:

• Полиция охраны, которая имеет огнестрельное оружие.

• Корпорация "Сириус", которая славится профессиональными бойцами

Большой выбор охранных компаний-только иллюзия. Способных надежно охранять Ваше имущество - мало.

Материал подготовлен при поддержке Службы Безопасности "Атлас-О".