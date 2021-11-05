Можно ли преодолеть героиновую зависимость

Из любой сложной ситуации можно найти выход. Даже если человек зависим от наркотиков. Современная медицина преодолевает самые тяжелые формы зависимостей, такие как героиновая или опиоидная.

Перед тем как начать лечение героиновой зависимости необходимо пройти детоксикацию, психотерапию, медикаментозную, аппаратную и дополнительную терапию. Лучше это делать с помощью профессионалов и госпитального режима.

В чем опасность героина

Героин подобен по составу к эндорфину - обезболивающему веществу, которое вырабатывается в организме. Но героин после первого приема изменяет резистентность организма и блокирует выработку эндорфинов. У человека сразу возникает физическая зависимость.

Он вызывает ощущение максимальной расслабленности и умиротворения. Когда концентрация наркотика в организме снижается, человек начинает ощущать героиновую ломку - острую физическую боль, мышечные спазмы, повышение температуры, тошноту, позывы к рвоте, диарею, повышение артериального давления, нарушение сна.

Организм требует очередной дозы. Но ее действие становится с каждым разом все короче и дозу приходится увеличивать. Концентрация наркотика в крови растет и может привести к осложнениям и фатальному исходу.

Героиновая зависимость приводит к снижению иммунитета, нарушению работы желудочно-кишечного тракта, половых органов, сердечно-сосудистой системы, почек и печени, повреждение мозга, психических расстройств, разрушения зубов, десен и кожи.

Как преодолеть героиновую зависимость

Для предотвращения нарушения от употребления героина, следует обращаться к специалистам. Лечением героиновой зависимости в Киеве занимается клиника "MedicoMente". Здесь применяют индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывают пол, возраст, общее состояние здоровья и степень зависимости от героина.

Лечение проводится в стационарных условиях. Начинается с мотивирования пациента бороться за здоровье и жизнь. Далее его поддерживают и делают все необходимое для выздоровления.

Проживают клиенты в комфортных палатах отельного типа, получая сбалансированное питание, имеют в распоряжении спортивный зал, зону отдыха, интернет и IP-TV. В клинике соблюдается строжайшая конфиденциальность - персонал подписывает договор о неразглашении, исходные документы зашифрованы.

Подробнее о лечении героиновой зависимости в клинике "MedicoMente" можно уточнить по телефону (095) 550 85 25

ООО "МЕДІКОМЕНТЕ". Лицензия на медицинскую практику приказ МЗ Украины от 04.04.2019 г. № 726 "О лицензировании медицинской практики", выдана Министерством здравоохранения Украины.