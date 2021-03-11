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четверг, 11 марта 2021 14:17

Молды для ростовых цветов – находка для флориста!

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Молды для ростовых цветов – изобретение, дающее необычайные возможности для дизайна! Они универсальны и позволяют создавать реалистичные ростовые цветы. Молды повторяют каждый изгиб и линию лепестка, поэтому созданный с их помощью цветок будет выглядеть как настоящий!

  Цветок, создан с помощью молда, будет выглядеть как настоящий
Цветок, создан с помощью молда, будет выглядеть как настоящий

Цветочные композиции, созданные с помощью молдов, например из фоамирана, украсят любое торжество. Выглядят они как живые! По своей сути это текстурные оттиски лепестков и листьев, которые с высокой точностью повторяют каждую прожилку и шероховатость. Это незаменимые инструменты флориста – с их помощью можно предать искусственному цветку из любого материала структуру натурального растения!

Молды отличаются формой и размером – в зависимости от того, какой цветок нужно сделать. Самые популярные ростовые цветы, изготовленные с помощью молдов, это калла, пион, гортензия, орхидея и роза.

Бывают молды пластиковые и силиконовые. Первые более прочные и упругие, позволяют создавать точную структуру. Пластиковые молды не боятся высоких температур, поэтому подходят для большинства материалов. Силиконовые – мягкие и эластичные, но не подходят для фоамирана – мягкость силикона не позволит создать чёткий рельеф.

Преимущества работы с молдами

Молды необычайно просты в работе. Для того, чтобы сделать лепесток из фоамирана, нужно нагреть заготовку, вложить в формочку и прижать пальцами на несколько секунд. После этого лишний материал обрезается. Отпечаток листка можно сделать чётче, обвести прожилки или растушевать. Такая технология позволяет создавать объёмные цветы и формировать красивые букеты даже новичкам во флористике.

  Цветок, создан с помощью молда, будет выглядеть как настоящий
Цветок, создан с помощью молда, будет выглядеть как настоящий

Формочки для ростовых цветов можно использовать годами. Они не стираются, не трескаются и не теряют свою изначальную форму. Молды лёгкие, не имеют запаха и полностью безопасны для здоровья. Пластиковые формы даже можно запекать, чтобы сделать цветок из полимерной глины. Имея только один молд, можно сделать неограниченное число букетов! А выгоднее всего купить их будет в магазине https://ppe.kiev.ua/, где собраны самые разные варианты – под розы, гортензии, орхидеи и пионы!

Молды для ростовых цветов – это универсальные формочки, которые точно передают текстуру и форму листьев и лепестков. Они незаменимы, если нужно сделать много однотипных лепестков, чтобы собрать букет или оформить помещение большой площади. С помощью молдов даже новичок сможет освоить технику создания искусственных цветов – не нужно наносить рисунок руками: достаточно сделать оттиск и любоваться идеальным цветком. Ростовые цветы получаются настолько реалистичными, что только прикоснувшись к ним, понимаешь, что это не так.

  Цветок, создан с помощью молда, будет выглядеть как настоящий
Цветок, создан с помощью молда, будет выглядеть как настоящий
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