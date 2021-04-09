Модульная мебель для кухни

Остались в далёком прошлом кухни как под копирку: одинаковая планировка, идентичные гарнитуры. Новые времена – новые веяния. Сегодня создать кухню своей мечты можно без столярных инструментов, дорогостоящих услуг дизайнера, использовав своё воображение и модульный гарнитур.

Мебель модульной конструкции очень популярна, ведь одна и та же модель может выглядеть иначе. Количество таких вариантов внушительное. Внешний вид, качество, функциональность кухни при этом на высоте.

Модульная мебель - это конструктор из шкафов, ящиков, полок, которые можно скомпоновать в соответствии с потребностями

Модульный гарнитур для кухни

Что из себя представляет модульная мебель? По сути, это конструктор из шкафов, ящиков, полок, которые можно скомпоновать в соответствии с потребностями, возможностями помещения.

Достоинства кухни-трансформера:

1. Доступная цена. Использование при изготовлении качественных, но бюджетных материалов позволят не завышать стоимость. Да и то, что мебель не дизайнерская положительно влияет на цену.

2. Всегда в наличии. Кухни под заказ приходится ждать месяцами. Модульные гарнитуры ждать со склада гораздо меньше.

3. Экспериментируйте, когда захотите. Удобно, что при необходимости определённые элементы можно докупить для изменения уже имеющегося интерьера.

4. Сам себе дизайнер. Без помощи специалиста легко спроектировать окончательный вариант. Существуют специальные программы, с помощью которых можно визуализировать идеи для кухни с тем наполнением, которое Вы захотите.

5. Цена как на ладони. Быстрая калькуляция позволит узнать конечную стоимость.

Модульная мебель - это конструктор из шкафов, ящиков, полок, которые можно скомпоновать в соответствии с потребностями

Модульные кухни: разновидности и применение

При выборе гарнитура в кухню следует учитывать планировку и габариты. От них зависит ее разновидность.

Линейная подойдёт в том случае, когда рабочая зона, шкафы для хранения будут располагаться вдоль одной стены.

Угловая модульная система хороша для небольших помещений. Она экономит пространство без ущерба функциональности. Обеденную зону можно организовать, напротив.

Двухрядная идеально впишется в кухню без обеденного стола. Мебель располагается параллельно друг другу. Зачастую рекомендуют подобную разновидность для узких помещений.

П-образная модульная кухня только для больших помещений.

Островная – редкость. Часть рабочей зоны размещают в центре кухни, что в маленькой комнате невозможно.

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