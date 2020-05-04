Модернизация iMac — новая жизнь моноблока Apple

Значительно ускорить работу старого iMac поможет его модернизация — установка SSD накопителя и увеличение оперативной памяти. Статья об апгрейде iMac в Киеве

Улучшение рабочих характеристик моноблока Apple путем установки более производительных комплектующих - называют модернизацией.

Моноблочные компьютеры от Apple оказались настолько удачными, что многие до сих пор с удовольствием пользуются 10-ти летними Аймак. "Толстые" модели iMac Aluminum, которые выпускались в период с 2008 по 2012 годы — это безотказные, выносливые машины, используемые не только любителями но и профессионалами в своей работе. Тем не менее, учитывая солидный возраст этих устройств —они имеют ряд недостатков, по сравнению с современными моделями. Хорошая новость в том, что даже старый моноблок можно апгрейдить, сделав его намного быстрее и производительнее.

Медленная работа, зависание iMac

Чаще всего владельцы предыдущих моделей Аймак жалуются на долгую загрузку macOS, медленную работу программ, зависание и "притормаживание" компьютера. Такому "поведению" есть вполне объективная причина — наличие в системе старого HDD диска. Дело в том, что в далекие годы выпуска этих моделей, на них устанавливался механический жесткий диск. В то время особой альтернативе винчестерам не существовало, поэтому такая практика считалась стандартной.

Проблема в том, что традиционный HDD — очень медленный и не особо надежный носитель информации. Скорость записи и чтения с механических дисков значительно уступает современным SSD флеш-накопителям. Вторая не столь очевидная причина слабой производительности — это недостаточный объем оперативной памяти iMac. Если раньше объем в 4 или 8 ГБ считался очень даже неплохим показателем, то сейчас — таким объемом RAM комплектуются самые бюджетные компьютеры.

Что это такое апгрейд iMac, как заказать в Киеве?

Мы плавно подошли к главному вопросу — возможно ли ускорить старый Аймак, сделать его более производительным? Да, и за вполне доступную стоимость! Данную процедуру называют модернизацией или upgrade iMac. Лучше всего заказать модернизацию Аймак в профессиональном сервисном центре, таком как BashMac в Киеве. Эта мастерская специализируется на обслуживании сугубо компьютерной техники Apple, поэтому качество услуг и их стоимость — самые оптимальные по столице. Что же подразумевает под собой апгрейд?

Твердотельный SSD накопитель имеет намного более высокую скорость записи и чтения, чем традиционный HDD диск. Его установка на iMac — значительно ускорит работу системы.

Во-первых, старый HDD диск меняется на быстрый SSD накопитель. Для тех кто не в курсе — скорость записи и чтения современного твердотельного накопителя во много раз выше чем у традиционного жесткого диска. При этом он практически невосприимчив к механическим повреждениям (падения, удары, встряски), поэтому более надежен. На iMac устанавливаются SSD диски формата 2.5. В сервисе Apple BashMac специально подбираются флеш-накопители с самыми оптимальными показателями для Аймак. Возможно не только заменить HDD на SSD, но и установить его как второй диск через переходник Optibay.

Оперативная память отвечает за обработку краткосрочных процессов, чем выше ее объем — тем быстрее происходит обработка. Увеличив объем RAM, вы достигнете высоких результатов.

Во-вторых, вы можете заказать установку дополнительной оперативной памяти на iMac. Этот шаг необязателен, но если вы работаете с ресурсоемкими программами и выполняете сложные операции на компьютере, то увеличить объем RAM не помешает. Следует помнить, что на разные модели и версии моноблоков Apple устанавливаются только совместимые планки "оперативки" (нужной конфигурации). Увеличение объема оперативной памяти положительно скажется на скорости выполнения всех процессов.



В-третьих, учитывая, что после установки SSD накопителя — Аймак станет намного быстрее, имеет смысл обновить версию операционной системы и софта (если раньше вы этого сделать не решались). Модернизированный iMac сможет работать с самыми последними версиями macOS и программ. Согласитесь — это весомый аргумент!



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