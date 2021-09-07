Минфин обнародовал рейтинг застройщиков Киевской области: лидер - NOVBUD

Рейтинг застройщиков Киевской области за первое полугодие 2021 года возглавила компания NOVBUD

Украинский портал о финансах и инвестициях Минфин обнародовал рейтинг застройщиков Киевской области за первое полугодие 2021 года. Главным критерием было количество введенных в эксплуатацию квадратных метров за указанный период. Лидером стала компания NOVBUD (ЖК "Петровский Квартал", "Новые Теремки" и другие), за это время компания сдала в эксплуатацию 642 квартиры общей площадью более 30 тыс. М2.

"Количество желающих купить квартиру в пригороде растет. А девелоперы наперебой заманивают клиентов красивой картинкой преимуществ жизни подальше от переполненных городов", - говорится на сайте.

Рейтинг составлен с учетом многих критериев, главным из которых было количество введенных в эксплуатацию квадратных метров за 1-2 кварталы 2021 года. Чем большую площадь ввела в эксплуатацию строительная компания, тем выше ее позиция. При этом, наличие сертификата ДАБИ - обязательное условие. В рейтинге участвовали только те компании, сдавшие в отчетном периоде хотя бы один дом высотой не менее трех этажей с наличием всех надлежащих оформленных документов.

Всего в рейтинг вошло 38 застройщиков, среди которых 11 "новичков".

Рейтинг застройщиков Киевской области за первое полугодие 2021 года возглавила компания NOVBUD

Напомним, ранее Минфин публиковал рейтинг застройщиков Киева. В него вошли 24 компании.