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Минфин обнародовал рейтинг застройщиков Киевской области: лидер - NOVBUD

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  Рейтинг застройщиков Киевской области за первое полугодие 2021 года возглавила компания NOVBUD
Рейтинг застройщиков Киевской области за первое полугодие 2021 года возглавила компания NOVBUD

Украинский портал о финансах и инвестициях Минфин обнародовал рейтинг застройщиков Киевской области за первое полугодие 2021 года. Главным критерием было количество введенных в эксплуатацию квадратных метров за указанный период. Лидером стала компания NOVBUD (ЖК "Петровский Квартал", "Новые Теремки" и другие), за это время компания сдала в эксплуатацию 642 квартиры общей площадью более 30 тыс. М2.

"Количество желающих купить квартиру в пригороде растет. А девелоперы наперебой заманивают клиентов красивой картинкой преимуществ жизни подальше от переполненных городов", - говорится на сайте.

Рейтинг составлен с учетом многих критериев, главным из которых было количество введенных в эксплуатацию квадратных метров за 1-2 кварталы 2021 года. Чем большую площадь ввела в эксплуатацию строительная компания, тем выше ее позиция. При этом, наличие сертификата ДАБИ - обязательное условие. В рейтинге участвовали только те компании, сдавшие в отчетном периоде хотя бы один дом высотой не менее трех этажей с наличием всех надлежащих оформленных документов.

Всего в рейтинг вошло 38 застройщиков, среди которых 11 "новичков".

  Рейтинг застройщиков Киевской области за первое полугодие 2021 года возглавила компания NOVBUD
Рейтинг застройщиков Киевской области за первое полугодие 2021 года возглавила компания NOVBUD

Напомним, ранее Минфин публиковал рейтинг застройщиков Киева. В него вошли 24 компании.

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Дата
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