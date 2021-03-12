Межкомнатные двери + зеркало = убийственное комбо

В интерьере важна наименьшая деталь: мебель, обои, текстиль, предметы декора, двери. Последние занимают особое место при создании уютного, красивого места. Двери могут подчеркнуть индивидуальность помещения, а могут обнулить все приложенные усилия.

Двери с зеркалом имеют оригинальный, смелый, убийственно красивый внешний вид

Двери декорируют по-разному. Пожалуй, самым интересным, востребованным вариантом являются двери с зеркалом. Их внешний вид оригинальный, смелый, убийственно красивый.

Зеркальные межкомнатные двери: куда подойдут?

Двери межкомнатные устанавливаются в каждой комнате. Не во всяком помещении они будут уместны в зеркальном исполнении. В прихожей, где для зеркала места особо нет, да и с природным освещением беда, подобный вариант идеален. Ведь помимо основной функции зеркало ещё визуально увеличивает пространство и делает его светлее.

Для ванной комнаты двери с зеркалом тоже подойдут. И чем больше размер, тем лучше (зеркало в пол – мечта многих).

В гостиной раздвижные конструкции с зеркалами помогают зонировать пространство. Лёгкое движение в сторону и одна большая комната превращается в две поменьше.

Двери с зеркалом имеют оригинальный, смелый, убийственно красивый внешний вид

Где зеркало на двери ни к месту?

Несмотря на универсальность зеркал, есть помещения в которых им не место на дверном полотне. Кухня, детская, спальня – помещения, где этому декору не место.

Кухня – место готовки. Пар, капельки жира, брызги от различных продуктов ежедневно оседают на кухонном кафельном фартуке. Представьте, что будет с зеркалом. Ежедневная уборка гарантирована.

Детская – место максимальной безопасности. Рядом с маленькими забияками лучше ничего бьющегося не вешать: одно неловкое движение и град осколков посыпется вниз.

Спальня – интимное место, где нужно расслабиться. Зеркала сделать этого не дадут. Доказано, что большое зеркало в спальне способно вызвать ощущение тревоги. Но полностью на нём крест ставить всё же не нужно. Небольшие декоративные элементы – допустимы.

Двери с зеркалом имеют оригинальный, смелый, убийственно красивый внешний вид

Двери с зеркалом: на что обратить внимание?

Решились на такую красоту? Отлично. Только учтите:

• На готовом изделии не должно быть сколов, царапин, трещин, прочих повреждений;

• Фурнитура должна быть прочной;

• Монтаж зеркала к двери лучше доверить специалистам, чтобы надёжно всё закрепить.

• Этот элемент декора не должен раствориться в интерьере, но и забирать всё внимание на себя тоже не логично.

Остались вопросы? На TABURETKA.UA есть все ответы.