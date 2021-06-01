Местность с большой историей: как не допустить фатальной застройки Оболони

Детальный план территорий (ДПТ) - градостроительная документация, определяющую планирование и развитие территории, в соответствии с интересами местных жителей и других горожан. "Если кратко, то в данном документе прописано, что и где могут возводить строительные компании, в том числе там прописаны и стандарты наполнения района инфраструктурой. Если описать ДПТ другими словами, то это путеводная карта того, как может выглядеть район в будущем", - пишет Vgorode.

Частично Оболонский район уже имеет утвержденные ДПТ, где новое строительство ведется в его четких рамках. Но у большей части района еще нет такой градостроительной основы, чем регулярно пытаются воспользоваться недобросовестные бизнесмены-застройщики. Воспрепятствовать им может принятие ДПТ, что повысит уровень комфорта для местных жителей. Например, ДПТ в границах улиц Северной, Приречной и Маршала Малиновского, а также проспектов Оболонского и Героев Сталинграда уже прошел общественные слушания. После получения замечаний от жителей района в ДПТ внесли изменения в проекты благоустройства озера Белое, создания новых скверов, строительства спортивного ядра и новых пешеходных аллей.

Напомним, что в октябре мэр Киева Виталий Кличко отчитался о начале строительства нового пешеходного моста на Оболони. По мосту-волне можно будет прогуливаться небольшими группами до острова Оболонский. Кстати, его тоже планируют вскоре благоустроить, минимально вмешиваясь в природный ландшафт. Чтобы у киевлян было еще больше мест для отдыха на природе, там сделают общественную зону для прогулок и купания.