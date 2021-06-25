Мебель для жизни

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Просмотров: 333
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 603
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 783
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1521
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1134
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 7705
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 549
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 405
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 738
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1314
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 603
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 360
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 459
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1017
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 882
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 369
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
понедельник, 28 июня 2021 09:00

Мебель для жизни

  Комментировать

Киев – город, где жизнь бежит в бешеном темпе. Порой не хватает времени, чтобы нормально поесть. Что уж говорить про обустройство квартиры. Найти свободные час-два для посещения мебельного магазина практически нереально. Так что же из-за дефицита времени, локдауна, и прочих прелестей современности сидеть на полу и готовить на подоконнике в кухне? Конечно, нет. Интернет-магазин TABURETKA.UA поможет в поиске дивана, кухни, прихожей, детской, многого другого.

  Интернет-магазин TABURETKA.UA поможет в поиске дивана, кухни, прихожей, детской, многого другого
Интернет-магазин TABURETKA.UA поможет в поиске дивана, кухни, прихожей, детской, многого другого

Готовые кухни Киев от TABURETKA.UA

Ожидание кухни под заказ занимает около месяца (порой даже больше). Стоит ли так разбрасываться временем, если в Вашей квартире стандартная планировка. Готовые гарнитуры идеально разместятся на кухне. Внешний вид, качество, функциональность, эргономичность – на высшем уровне. Цена – на порядок ниже, ведь автоматизированное изготовление значительно сокращает расходы.

Стиль, цвет, форму, габариты – выбрать можно всё, если есть чёткое представление о том, что нужно. Ещё не определились – консультанты интернет-магазина помогут сузить выбор, подберут наиболее интересные варианты.

  Интернет-магазин TABURETKA.UA поможет в поиске дивана, кухни, прихожей, детской, многого другого
Интернет-магазин TABURETKA.UA поможет в поиске дивана, кухни, прихожей, детской, многого другого

Какие диваны купить Киев?

Диван ассоциируется с отдыхом, расслаблением, гостеприимством. Огромный модельный ряд позволяет подобрать вариант, персонализированный под Ваши потребности. Для дома – одно, для офиса – другое. Для одного человека что-то компактное, для большой семьи – большое, вместительное. Для интроверта-затворника – комфортная модель для одного, для экстраверта, любителя гостей – раскладной диван. Бизнесменам – кожаный красавец, кошатникам – с антивандальной обшивкой. В детскую – яркое и тематичное, в гостиную – сдержанное и утончённое.

  Интернет-магазин TABURETKA.UA поможет в поиске дивана, кухни, прихожей, детской, многого другого
Интернет-магазин TABURETKA.UA поможет в поиске дивана, кухни, прихожей, детской, многого другого

Мебель разная нужна, мебель всякая важна

В TABURETKA.UA представлена мебель для прихожей, гостиной, столовой, спальни, детской, кухни, кабинета, офиса. Даже для лоджии, балкона, санузла найдутся пеналы, шкафы и полки. Столы, стулья кровати, тумбы, комоды – всё разнообразие мебели для комфортной жизни. В интернет-магазине ценовой диапазон разнообразен, качество проверенное, консультации исчерпывающие, способы оплаты максимально удобные, доставка своевременная.

Давайте ценить время вместе, обустраивая Ваши квартиры и дома сообща, подбирая мебель для жизни, полной позитива и комфорта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мебель для жизни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июня

Объединились две великие державы

Украина отмечает День Конституции

Террористы атаковали международный аэропорт. Погибли почти полсотни людей

Самое читаемое
Труп без сердца и задушенная во время &quot;собачьего кайфа&quot; школьница: новости, которые потрясли Украину
Труп без сердца и задушенная во время "собачьего кайфа" школьница: новости, которые потрясли Украину
5
 Просмотров: 8010
&quot;П*дарасы, с*ка&quot; - показали лицо фанатов российского рэпера Басты, который топтался в оккупированном Крыму
"П*дарасы, с*ка" - показали лицо фанатов российского рэпера Басты, который топтался в оккупированном Крыму
6
 Просмотров: 4878
Ежемесячно к пенсии будут доплачивать по 100 грн - кому повезет
Ежемесячно к пенсии будут доплачивать по 100 грн - кому повезет Просмотров: 4338
Гороскоп на 27 июня: назвали 3 знака, которым повезет больше
Гороскоп на 27 июня: назвали 3 знака, которым повезет больше
 Просмотров: 4257
ТОП жизненных ситуаций, которые случались с жителями СССР
ТОП жизненных ситуаций, которые случались с жителями СССР
13
 Просмотров: 4050
Новости компаний
Как SPC ламинат занял 30% рынка напольных покрытий в год?
Как SPC ламинат занял 30% рынка напольных покрытий в год?
Как правильно выбрать женское портмоне?
Как правильно выбрать женское портмоне?
Polo Ralph Lauren - современная классика
Polo Ralph Lauren - современная классика
Как определить, что человек нуждается в лечении от наркомании
Как определить, что человек нуждается в лечении от наркомании
Тактическая одежда высокого качества от магазина "Militarist"
Тактическая одежда высокого качества от магазина "Militarist"
Больше всего комментируют
11
Глава Минздрава Великобритании подал в отставку после поцелуя с любовницей на работе
3
Почему украинцы переплачивают за коммунальные услуги
3
Почему Германия не хочет давать Украине оружие
3
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
2
Зеленский спросил кандидатов на пост канцлера Германии о членстве Украины в ЕС и НАТО
Голосов: 266
Голосование Будете ли вакцинироваться от коронавируса?
  • Да, любой вакциной
  • Да, но тем, что вводят нардепам
  • Нет, ни при каких обстоятельствах
  • Я уже сделал (-ла) прививку от Covid-19
Просмотреть