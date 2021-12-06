Мебель для дачи: правила выбора

Современные производители предлагают достаточно большой выбор мебели для загородного участка. Многие изделия привлекают практичностью, функциональностью и эстетичностью. Важно не растеряться в этом многообразии моделей и подобрать максимально подходящие для вашего сада. Чтобы это сделать, следует заранее спланировать и приобрести то, что нужно.

Для начала необходимо продумать какие предметы мебели будут уместны для зоны отдыха. Это зависит от размеров, выделенного для этой цели, места. Если участок достаточно просторный, можно установить стол с диваном и креслами, качели садовые. Прекрасным дополнением станут шезлонги, где можно отдохнуть после работы на садовом участке, позагорать и насладиться звуками природы.

Для небольшого пространства интересным решением будет небольшой стол, компактная лавочка и красивые кресла. Можно приобрести раскладные изделия и легкие мягкие кресла-мешки. Такую мебель в любой момент можно убрать, чтобы не загромождать участок.

Разновидности материалов

Несколько десятилетий назад изделия для дачного участка создавались лишь из дерева и лёгких металлов. Это создавало целый ряд неудобств. На сегодня изготовители выбирают более современные и практичные материалы. Чтобы понимать, какой из них предпочтительнее для вас, необходимо определиться, какими характеристиками он должен обладать.

Садовая мебель используется на открытом воздухе и постоянно подвергается различным климатическим воздействиям (дождь, солнечные лучи, ветер и прочее). Для таких изделий существует повышенный риск механических повреждений. По этим причинам следует убедиться, что они имеют высокие показатели прочности, надежности, влаго- и светостойкости. Необыкновенно важно, чтобы любой предмет можно было легко и быстро переместить.

В последнее время все большей востребованностью пользуется ротанговая мебель. Она обладает всеми необходимыми характеристиками и не требует много времени и усилий для ухода. Эти изделия отличаются эстетичным внешним видом, их можно использовать не только на открытых пространствах, но и на верандах и в различных помещениях.

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