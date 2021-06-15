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вторник, 15 июня 2021 14:40

Marketing Link ждет гостей в рамках самого ожидаемого мероприятия ІТ-сезона 2021

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Marketing Link ждет гостей в рамках самого ожидаемого мероприятия ІТ-сезона 2021
Эксперт онлайн-маркетинга Николай Лукашук поделится опытом, который будет полезен и интересен даже для настоящих гуру IТ-индустрии

Сегодня, чтобы держаться на постоянных позициях в любой сфере, нужно уверенно идти вперед. А чтобы сдвинуться с места и достичь хоть какого-то прогресса, необходимо двигаться с космической скоростью. Но это не означает, что нужно изобретать велосипед и набивать шишки, протаптывая уже пройденные кем-то пути. Можно ознакомиться с опытом коллег по информационному цеху, например, посетив тематические конференции. Так, Агентство Marketing Link участвует в IForum 2021. С точки зрения информативной мощности это действительно неоценимая площадку.

Что собой представляет IForum

Это собрание, приуроченное интернету, на сегодняшний день является одним из крупнейших в Украине. Его не обходит стороной ни одно топовое специализированное средство массовой информации. Каждый год эта offline-конференция собирает знаковых деятелей интернет-пространства, один из которых - Николай Лукашук: эксперт онлайн-маркетинга, опыт которого будет полезным и интересным даже для настоящих гуру ІТ-индустрии.

Какая программа собрания

Традиционно конференция будет работать по шести ключевым направлениям. Все они будут освещены в тематических выступлениях ведущих украинских и зарубежных IT-деятелей. Каждый из гостей мероприятия сможет найти интересную для себя информацию, прослушав "горячие" выступления на одной из двух сцен, которые работать могут одновременно. Специалистов по SEO, PPC, Paid Social, комплексного Digital Marketing заинтересуют освещенные темы. Среди них стартапы, Main Stage, Digital Fun, интернет-технологии, реклама, продвижение, а также будущее технологий, бизнеса, образования и общества.

Актуальность конференции

Это событие является знаковым для подавляющего большинства современного украинского бизнеса. Недаром в нем участвуют предприниматели и IT-специалисты, способные изменить реалии сегодняшнего дня. От них зависит успешность автоматизации бизнес-процессов и деятельности государственных структур. Обязательная тема конференции такого типа - реклама. Ведь сегодня трудно переоценить ее потенциал не только для торговли, но и для любой другой сферы современной жизни. В программе обязательно будут представлены наиболее успешные кейсы, отечественные и зарубежные стартапы, которые могут способствовать изменениям к лучшему в любом бизнесе.

В ходе конференции непременно будут рассматриваться действительно интересные рынки для внедрения передовых интернет-проектов, которые заинтересуют представителей IT-индустрии. Доносить всю эту информацию будут наиболее харизматичные, опытные и успешные предприниматели, являющиеся экспертами в информационной сфере страны и за ее пределами.

Marketing Link на IForum

Такое событие не могло обойти вниманием и наше Агентство Marketing Link. Вы сможете присоединиться к нам на этой конференции, где мы будем презентовать свои лучшие наработки. Это прекрасная возможность выйти из удаленного режима и лицом к лицу обсудить интересующие проблемы, в которых можно стать взаимно полезными. Поэтому 18 июня 2021 года в НСК "Олимпийский" приглашаем на стенд №67. Обещаем: нам есть чем вас приятно удивить и чем с вами поделиться.

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