Маленькая кухня — как выиграть войну за сантиметры

Большая просторная кухня — мечта каждой хозяйки. Но зачастую планировки городских многоэтажек оставляют желать лучшего. Кухни в таких квартирах совсем маленькие. Чтобы разместить всю посуду, технику, аксессуары и продукты, нужно приложить немало усилий. Однако есть несколько дизайнерских секретов, как отвоевать в миниатюрном помещении заветные сантиметры.
Как купить кухню и сэкономить место
Чтобы аккуратно разместить все вещи и не создавать эффекта захламленности, важно купить кухню, максимально соответствующую вашим потребностям. Выбирая оптимальную модель, рассмотрите такие варианты:
1) угловая кухня — увеличивает рабочую зону и место для хранения домашней утвари;
2) шкафы до потолка — на верхних полках можно хранить предметы, которыми редко пользуетесь;
3) подоконник как рабочая поверхность — установите вплотную к нему столешницу и получите дополнительное место для приготовления еды;
4) рейлинги на стене — пригодятся для хранения кухонных аксессуаров;
5) компактная мойка — отдавайте предпочтение небольшим, но глубоким моделям;
6) встраиваемая бытовая техника — спрятанная за дверцами шкафчиков, она не загромождает помещение;
7) светлые фасады — зрительно расширяют пространство;
8) отказаться от мебельных ручек — фасады, открывающиеся одним прикосновением, смотрятся не так массивно.
При грамотном подходе к обустройству кухни можно даже в небольшом помещении создать уютную и комфортную обстановку.
Какой купить стол на кухню с небольшой площадью
Чтобы подобрать подходящий стол, стоит учитывать, сколько места в помещении для него отведено, а также какое количество человек будет за ним обедать. Для небольшой кухни идеально подойдут такие варианты:
• круглый — за счет скошенных углов позволяет сэкономить место;
• овальный — подойдет для большой семьи;
• полукруглый — идеально становится к стене;
• угловой — позволяет рационально использовать пространство;
• квадратный — компактный и вместительный.
Чтобы определиться с размерами кухонного стола, стоит учитывать следующие нюансы:
1) для комфортного принятия пищи каждому человеку нужно отвести 60 см;
2) для того, чтобы беспрепятственно сесть за стол или выйти, нужно 80 см свободного пространства.
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