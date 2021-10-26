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среда, 27 октября 2021 11:07

Лучшее время почистить пёрышки – сейчас!

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В современном мире девушкам, которые учатся, строят карьеру, отношения, воспитывают детей и занимаются в зале, трудясь над фигурой мечты, очень ценно выглядеть ухоженно, не затрачивая при этом самый дорогой ресурс – время. И в этом ритме заниматься поиском достойных мастеров с соответственным уровнем качества процедур и сервиса, которые могут находиться в разных районах города – не самый удачный вариант. Благо, сейчас достаточно распространенной услугой в индустрии красоты является так называемый "экспресс-пакет" – комплекс процедур, который может совмещать укладку, макияж, маникюр и все, что можно сделать клиенту одновременно. К сожалению, не всегда скорость – равно качество.

  Салон PIED DE POULE имеет свою политику и концепцию, а название отражает техники стрижек, в которой преимущественно работают мастера
Салон PIED DE POULE имеет свою политику и концепцию, а название отражает техники стрижек, в которой преимущественно работают мастера

Если Вы хоть раз задавались вопросом, почему модельные стрижки красиво смотрятся только на моделях, считаете, что Вам не подойдет ничего, кроме привычного каре, последняя окраска случалась несколько лет назад, а Вы до сих пор пытаетесь о ней забыть – самое время заглянуть в сеть салонов красоты PIED DE POULE в Киеве, чтобы навсегда разрушить стереотипы о некачественной бьюти-индустрии. Эта сеть является одним из лучших представителей в мире красоты, здоровья и релакса в Украине. Высокий уровень сервиса, особенная атмосфера, современное оборудование, профессионалы, которые влюблены в свое дело, медицинская стерилизация всех инструментов – это все PIED DE POULE.

Одним из многих преимуществ этого салона (которых, к слову, пять в Киеве, три – в Харькове и по одному в Одессе и Владимире-Волынском) является уход в 4/6/8 рук – это как раз то, к чему стремятся многие девушки – сэкономить время, при этом не потеряв в качестве услуги. За час Вы можете получить полноценный образ и пойти на спонтанное свидание красивой и уверенной в себе девушкой , а мастера PIED DE POULE сделают все, чтобы Вы чувствовали себя королевой.

  Салон PIED DE POULE имеет свою политику и концепцию, а название отражает техники стрижек, в которой преимущественно работают мастера
Салон PIED DE POULE имеет свою политику и концепцию, а название отражает техники стрижек, в которой преимущественно работают мастера

В салоне представлено более 100 услуг, начиная от маникюра и заканчивая любыми видами окрашивания или массажа. В одном пространстве Киева Вы можете найти своего мастера любой сферы красоты и больше не ходить по других салонах, что значительно сэкономит время, нервы и, что немаловажно – деньги, поскольку PIED DE POULE – это достойный уровень сервиса с демократичными ценами, тот редкий случай, когда качество услуги выше за ее стоимость.

  Салон PIED DE POULE имеет свою политику и концепцию, а название отражает техники стрижек, в которой преимущественно работают мастера
Салон PIED DE POULE имеет свою политику и концепцию, а название отражает техники стрижек, в которой преимущественно работают мастера

PIED DE POULE – не просто красивое сочетание слов, салон имеет свою политику и концепцию, канонам которой соответствует каждое пространство этой сети, а название отражает техники стрижек, в которой преимущественно работают мастера. В этом месте Вам действительно всегда будут рады, угостят ароматным кофе, и откроют салон пораньше именно для Вас, если на кону стоят важные переговоры или неудачную стрижку больше нет сил терпеть. За высококлассным сервисом не обязательно лететь в Европу, а чтобы ощутить себя действительно важным и нужным клиентом, не обязательно быть звездой – достаточно посетить этот салон, чтобы понять – Вы особенная, Ваше время очень ценно, а Вашу красоту достаточно только правильно подчеркнуть.

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октября

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