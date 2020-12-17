Лучше всего отдыхают покупатели горящих туров

Получить удачный отдых по доступной цене можно приобретя горящую путевку. С каждым годом это понимают все больше людей и поэтому такие предложения стают популярными.
Горящие туры предусматривают бронирование гостиничных номеров в престижных курортах мира и покупку авиабилетов. Как правило, дата вылета приходится на ближайшее время. Поэтому, чтобы успеть продать билеты, на них делают существенные скидки.
Туристические агентства помогают проанализировать имеющиеся предложения от авиаперевозчиков, отелей и выбрать самые выгодные варианты. Менеджеры владеют информацией не из буклетов и рекламы, а делятся тем, что видели собственными глазами. Отправляют в проверенные отели.
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Для всех категорий туристов есть определенные рекомендации. Если раньше не приходилось бывать за границей, то стоит сначала ехать в более близкие страны. Большим семьям или родителям с детьми нужно выбирать места с хорошо развитой инфраструктурой - Турция, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы, Таиланд, Кипр, Греция, Испания, Черногория и Болгария. Опытным стоит попробовать горящие путевки в Мексику, Танзанию, Тунис или Доминикану.
В последнее время популярностью пользуются горящие туры в Каппадокию – регион в центре Турции. Он поражает необычным рельефом, удивительными скалами и памятниками архитектуры. Рядом с комфортными отелями с террасами, там есть жилье для туристов в пещерах скал. Они оборудованы печками.
Это рай для прогулок. На прокат сдают квадроциклы, мопеды, велосипеды, катают на воздушных шарах. Зимой это место выбирают любители горных лыж и сноубордов.
В Каппадокии туристы интересно проводят время в экскурсиях. Осматривают Национальный парк в Гетеро - комплекс из часовен, церквей и монастырей с уникальными византийскими фресками. Спускаются в подземные города Каймаклы и Деринкую, которые имеют восьмиэтажнуе структуру и соединены 9-километровим тоннелем. Рассматривают камины фей - статуи, похожие на печные трубы с шапками в форме конусов. Еще есть мечеть Аладина, музей с коллекцией женских волос, гончарные мастерские, руины крепости и многое другое.
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