LEGO 90 лет: самые ожидаемые новинки 2022 года

В 2022 году бренду "Лего" исполняется 90 лет. В честь этого события компания предлагает 14 новых тематических наборов конструкторов для городской серии "Транспортные средства", "Пожарные" и "Полиция": они выйдут в продажу уже в первой половине будущего года.
Эксклюзив от LEGO Сity: что входит в набор "День в школе"?
Интернет-магазины игрушек ожидают поступления новинки: дизайнеры "Лего-Сити" создали эксклюзивный набор "День в школе". В собранном состоянии игрушка имеет такие габариты: высота — от 15 см, ширина — 27 см, глубина — 25 см. Набор подходит для детей от 6 лет.
Что будет входить в комплектацию анонсированного конструктора?
- 7 мини-персонажей и белка;
- желтая модель школьного автобуса, велосипед, инвалидная коляска;
- комплектующие, необходимые для постройки двухэтажной школы;
- автобусная остановка;
- небольшая детская площадка;
- мини-фрагмент улицы с проезжей частью, прилегающей к территории школы;
- аксессуары для творческих игр в классных комнатах: анатомический скелет, горелка Бунзена, гитара, доска, ученические парты, микрофон и барабаны.
Наличие подробной пошаговой инструкции превратит процесс сборки конструктора в увлекательное занятие. Интерактивное электронное руководство по эксплуатации конструктора доступно в бесплатном приложении LEGO Building Instructions: удобная функция масштабирования и поворота упростит работу с игровым набором.
Как правильно играть в LEGO: советы родителям малышей и школьников
Конструктор "Лего" пользуется популярностью на сайте https://kidr.com.ua/ и в других интернет-магазинах по нескольким причинам: легкость соединения креплений между собой, закругленные безопасные элементы без острых краев, яркие цвета и экологические материалы без содержания токсинов.
Как правильно собирать LEGO с малышами-дошкольниками:
- Привлеките внимание ребенка: не давайте разбрасывать детали по полу, а заинтересуйте процессом.
- Начните знакомство с конструктором со сбора простых фигурок. Попросите малыша назвать размер, форму, цвет детали. Чередуйте комплектующие между собой, постепенно усложняя задачу.
- Похвала усилит мотивацию и вовлеченность в игру: у ребенка появится азарт доделать начатое до конца (например, построить дом из кирпичиков).
- Спрячьте деталь в мешочек и дайте ее потрогать — это хорошо развивает тактильные навыки.
- Создание игр и сказок по теме набора поможет развить образное мышление и креативность.
Как играть в LEGO со школьниками:
- Закрепляйте знания по геометрии: дети могут находить среди деталей треугольники, квадраты, круги и другие фигуры и проговаривать их названия.
- Стройте аэропорты, автомобильные стоянки или железные дороги — это помогает улучшить мелкую моторику пальцев.
- Пробуйте играть с закрытыми глазами: поиск детали на ощупь улучшает тактильные навыки.
Следите за новинками и обязательно выбирайте наборы "Лего" в соответствии с возрастом малыша. А главное — играйте всей семьей, ведь продукция бренда интересна даже взрослым.
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