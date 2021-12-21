LEGO 90 лет: самые ожидаемые новинки 2022 года

В 2022 году бренду "Лего" исполняется 90 лет. В честь этого события компания предлагает 14 новых тематических наборов конструкторов для городской серии "Транспортные средства", "Пожарные" и "Полиция": они выйдут в продажу уже в первой половине будущего года.

Эксклюзив от LEGO Сity: что входит в набор "День в школе"?

Интернет-магазины игрушек ожидают поступления новинки: дизайнеры "Лего-Сити" создали эксклюзивный набор "День в школе". В собранном состоянии игрушка имеет такие габариты: высота — от 15 см, ширина — 27 см, глубина — 25 см. Набор подходит для детей от 6 лет.

Что будет входить в комплектацию анонсированного конструктора?

7 мини-персонажей и белка; желтая модель школьного автобуса, велосипед, инвалидная коляска; комплектующие, необходимые для постройки двухэтажной школы; автобусная остановка; небольшая детская площадка; мини-фрагмент улицы с проезжей частью, прилегающей к территории школы; аксессуары для творческих игр в классных комнатах: анатомический скелет, горелка Бунзена, гитара, доска, ученические парты, микрофон и барабаны.

Наличие подробной пошаговой инструкции превратит процесс сборки конструктора в увлекательное занятие. Интерактивное электронное руководство по эксплуатации конструктора доступно в бесплатном приложении LEGO Building Instructions: удобная функция масштабирования и поворота упростит работу с игровым набором.

Как правильно играть в LEGO: советы родителям малышей и школьников

Конструктор "Лего" пользуется популярностью на сайте https://kidr.com.ua/ и в других интернет-магазинах по нескольким причинам: легкость соединения креплений между собой, закругленные безопасные элементы без острых краев, яркие цвета и экологические материалы без содержания токсинов.

Как правильно собирать LEGO с малышами-дошкольниками:

Привлеките внимание ребенка: не давайте разбрасывать детали по полу, а заинтересуйте процессом. Начните знакомство с конструктором со сбора простых фигурок. Попросите малыша назвать размер, форму, цвет детали. Чередуйте комплектующие между собой, постепенно усложняя задачу. Похвала усилит мотивацию и вовлеченность в игру: у ребенка появится азарт доделать начатое до конца (например, построить дом из кирпичиков). Спрячьте деталь в мешочек и дайте ее потрогать — это хорошо развивает тактильные навыки. Создание игр и сказок по теме набора поможет развить образное мышление и креативность.

Как играть в LEGO со школьниками:

Закрепляйте знания по геометрии: дети могут находить среди деталей треугольники, квадраты, круги и другие фигуры и проговаривать их названия. Стройте аэропорты, автомобильные стоянки или железные дороги — это помогает улучшить мелкую моторику пальцев. Пробуйте играть с закрытыми глазами: поиск детали на ощупь улучшает тактильные навыки.

Следите за новинками и обязательно выбирайте наборы "Лего" в соответствии с возрастом малыша. А главное — играйте всей семьей, ведь продукция бренда интересна даже взрослым.