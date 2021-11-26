Курятина су-вид ТМ Kurator: безупречное качество для ресторанной сферы

Технологии в кулинарной сфере быстро развиваются. Производители создают высокотехнологичное оборудование, появляются новые методы приготовления пищи. Одним из самых интересных изобретений стала технология соответствия – результат творческого поиска французских поваров. Эта технология приготовления блюд из мяса также использует в Украине ТМ Kurator. Задача бренда – облегчить жизнь шеф-повара и оптимизировать расходы ресторатора.

МХП производит курятину безупречного качества без использования антибиотиков и гормонов роста

Особенности и преимущества су-вид

По словам главного технолога МХП Анны Сузовой, если говорить о су-виде, то технологический процесс предусматривает упаковку мясного сырья, предварительно обработанного специями и маринадом в полимерный пакет под вакуумом. После этого продукт доводится до готовности при контролируемой температуре в установленное время (зависит от продукта). Благодаря обработке при сравнительно низкой температуре не происходит разрушения клеток мышечных волокон, что обеспечивает получение сочного продукта с нежной текстурой. "Вакуумная упаковка сохраняет все вкусы и ароматы внутри продукта и способствует лучшему проникновению в продукт специй и маринадов. Таким образом мы гарантированно получаем продукт стабильно высокого качества. Кроме того, при сохранении герметичности упаковки продукт можно достаточно длительно сохранять до дальнейшего использования", – сказала Анна Сузова.

Для рестораторов, желающих предложить своим клиентам блюда су-вид, есть хорошая новость. Не нужно тратить средства на приобретение вакуумного упаковщика и время на подготовку ингредиентов. На сайте https://kurator.ua/ru/ можно заказать курятину су-вид.

Преимущества сотрудничества с ТМ Kurator

Бренд принадлежит одному из крупнейших украинских производителей куриного мяса МХП. ТМ Kurator – новое направление развития компании. Целевая аудитория бренда – повара и предприниматели, работающие в сфере HoReCa. Помимо соответствия, производитель предлагает рестораторам большой ассортимент:

• калиброванная и доработанная курятина;

• резаная курятина быстрой заморозки;

• мясо для шаурмы на втулке и вакуумной упаковке;

• маринованные позиции.

МХП производит курятину безупречного качества без использования антибиотиков и гормонов роста. Вся продукция компании имеет сертификаты, подтверждающие соответствие самым высоким стандартам.

Предложения торговой марки позволяют оптимизировать процессы на кухне и существенно снизить себестоимость готовых блюд.