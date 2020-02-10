Купить одежду больших размеров теперь не проблема

Весна - повод обновить свой гардероб. И если женщины ходят на шопинг с удовольствием, то мужчины не очень любят такой вид проведения досуга. А если человек имеет хорошие размеры, то шопинг становится настоящим испытанием.

Интернет-магазин одежды для мужчин БОЛЬШИЕ ЛЮДИ в разы упрощает людям жизнь

Интернет-магазин одежды для мужчин БОЛЬШИЕ ЛЮДИ в разы упрощает людям жизнь

"У моего мужа 68-й размер одежды. Всегда был крупным. Он владелец семейного бизнеса, имеет цех по сборке мебели. Всегда поход за покупками превращался в квест. Сначала подыскивала магазины, в которых теоретически можно подобрать размер, потом под предлогами, что мне что-то надо глянуть, выманивала мужа. Но и там нас ожидали тысячи несчастий: нужного размера могло не быть, потому что его уже купили, а тот что был - мал или не налазил. Однажды продавщица на рынке сказала, что моему мужу не футболка нужна, а мешок. Он отказался ходить за покупками вообще", - рассказывает киевлянка Татьяна Штольная.

Татьяна начала искать интернет-магазины с одеждой. После нескольких попыток остановилась на магазине одежды для мужчин БОЛЬШИЕ ЛЮДИ, в ассортименте которого нашлись все необходимые вещи.

Интернет-магазин одежды для мужчин БОЛЬШИЕ ЛЮДИ в разы упрощает людям жизнь

Интернет-магазин одежды для мужчин БОЛЬШИЕ ЛЮДИ в разы упрощает людям жизнь

"Этот магазин удобен в поиске. Можно выбрать товар как по размеру, так и по виду. Вещи здесь очень качественные, футболки с рисунками не облазят и не садятся при стирке. Для каждого вида одежды свои замеры. Например, на весну брали куртку, она не тянется. Написаны четкие замеры под эту вещь. Под брюки свои замеры, а под футболки свои. А главное наличие товара и очень быстрая доставка. Буквально на следующий день забираю товар с отделения Новой почты. Удобно еще и тем, что магазин имеет наложенный платеж. Также при необходимости, я заказываю товар на почту, меряем и забираем или отправляем на замену. Менять пришлось один раз. Это касалось спортивного костюма. Но я сама виновата, потому что, когда подбирала размер, он был впритык. Мужчина же любит более свободные вещи", - говорит Татьяна.

Женщина уверяет, что с интернет-магазином ее жизнь стала проще в разы, ведь теперь покупки приносят лишь удовольствие.

"Удобно еще и тем, что человек сам может выбрать, что ему нравится. А дальше замерами и отправкой я занимаюсь самостоятельно. Я убедилась, что магазин bigpeople.com.ua магазин деловых людей и приятных покупок", - добавляет женщина.