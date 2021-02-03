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среда, 03 февраля 2021 10:02

Кухонная мебель — как сделать правильный выбор?

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На кухне должно быть не только красиво, чисто, но и комфортно. На кухне мы готовим и принимаем пищу, разговариваем за чашечкой кофе и принимаем гостей. Стильная и современная кухонная мебель создаст приятную атмосферу комфорта и уюта. Мебель для кухни должна быть удобной и многофункциональной, практичной, помимо внешней красоты.

Если Вы любите готовить и проводите на кухне достаточно много времени, тогда идеально подойдет кухонная мебель с максимальным количеством полочек, шкафчиков и тумбочек. Но Вам нужно при всем этом комфортно перемещаться, сохранить свободное пространство. Поэтому обращайте внимание на габариты предметов мебели. Не стоит также переусердствовать с количеством самих предметов. Для деловых людей, что предпочитают питаться в кафетериях и ресторанах будет достаточно.

 

Современная кухня часто оборудуется модульными системами. Цвет кухонной мебели имеет значение. Очень красиво, эффектно и даже изыскано выглядят предметы мебели в белых тонах. Подобная кухонная мебель значительно оживляет атмосферу. Если любите больше контраста, тогда можно обратить внимание на предметы мебели с глянцевыми фасадами ярко-красного или насыщенного зеленого цветов.

Кухня в классическом стиле предусматривает изготовление предметов мебели из натурального дерева или материалов, которые являются максимально приближенными по внешней текстуре и составу. Такая мебель стоит не дешево и при этом всегда находит своего покупателя. Стиль модерн подойдет для помещения любых габаритов, отличается практичностью, простотой и лаконичностью. Если для Вас преимущественными есть такие важные показатели, как красота и функциональность, тогда идеально подойдет кухонная мебель в стиле кантри. Так называемый деревенский стиль значительно украшает интерьер. Самым современным есть стиль хай-тек. Предметы мебели имеют четкие очертания и необычные цветовые оттенки. В подобной атмосфере Вам будет казаться, что попали в ближнее будущее.

 

Имеет значение и материал изготовления предметов мебели. Это может быть:

• более дорогостоящее натуральное дерево;
• ДСП;
• МДФ;
• мультиплекс, (склеенная между собой древесина в листах, более современный аналог натуральному дереву).

 

Что нужно знать перед тем, как купить стол на кухню?

Кроме всевозможных тумбочек — напольных или подвесных, современная кухня не обходится без не менее важного атрибута — кухонного стола. Но перед тем, как купить стол на кухню нужно хорошенько подумать над его габаритами, формой, (она может быть квадратной, круглой или овальной), цветом и определиться с материалом из которого должно быть изготовленное выше представленное изделие. Если любите принимать гостей, тогда стоит обратить внимание на более габаритные модели овальной или круглой формы. Такие столы выглядят достаточно презентабельно и хорошо вписываются в любой интерьер.

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Дата
03
февраля

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  • Об отставке Владимира Зеленского
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