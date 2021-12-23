Круизная компания Costa Cruises запускает новый маршрут по Турции и Греции

Морской вояж – официальный представитель Costa в Украине, сообщает о старте нового маршрута круизной компании из Стамбула. Так, Costa – итальянская круизная компания, впервые отправляет свой лайнер Costa Venezia выполнять совершенно новый и уникальный маршрут с заходами в порты Турции и Греции.

Начиная с 1 мая и весь летний и осенний сезон Costa Venezia проведет в регионе Средиземного моря, выполняя 7-ми и 14-дневные маршруты из Стамбула. Для украинцев это отличная возможность познакомиться с историческим и культурным наследием Турции, а также прикоснуться к древним руинам Греции, не переезжая и с комфортом на борту нового лайнера круизной компании.

Costa Venezia будет выполнять 3 типа маршрутов:

7 дневные туры из Стамбула – в Стамбул с посещением Измира, Бодрума, Миконоса и Афин; 7 дневные туры из Стамбула – в Стамбул с посещением Кушадаси, Родоса и Гераклиона; 14-дневный круиз-бабочка, который совмещает первые два тура в один.

Стоит отметить, что Venezia – адаптированный русскоязычный лайнер круизной компании, а это значит, что на борту будет присутствовать большое количество русскоговорящего персонала, все инструкции и меню будут переведены на русский язык и гости не почувствуют дискомфорта и языкового барьера.

Во время круиза у гостей будет возможность увидеть не совсем типичную и привычную для нас Турцию. Ведь фокус экскурсионных программ круизной компании стоит на истории и культуре страны, посещении аутентичных рынков и уникальных достопримечательностей, что очень сложно организовать в формате стандартного пакетного тура.

За один маршрут гости окунутся в уникальные места этой страны в разных её регионах, а кульминацией станут заходы в Афины, Миконос или на Родос.

Кроме всего, туроператор Морской вояж предлагает гостям отпраздновать майские праздники в круизе с украинской группой и сопровождающим, что поможет еще больше расслабиться и наслаждаться отдыхом!

Подарите себе яркие и незабываемые эмоции, спланировав отдых на борту лайнера Costa Venezia!

Лицензия Государственного агентства Украины по туризму и курортам серия АГ №581281.