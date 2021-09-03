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пятница, 03 сентября 2021 13:23

Кровать в деталях, как она есть

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Увлекательной историей может похвастаться не только человечество, но и привычная большинству мебель. К примеру, первая кровать появилась ещё в Древнем Египте. Конечно, с современными образцами у неё не было почти ничего общего. Шло время: менялся мир – менялась и кровать. Сложно представить, что когда-то этот предмет мебели был роскошью. Стоит сказать спасибо эпохе Возрождения. В ту эпоху кровати были подобны произведениям искусства – с резным орнаментом, драгоценной инкрустацией, вставками из слоновой кости. Целое состояние за кровать! Можете себе такое представить?

  Табуретка.юа предлагает большой выбор кроватей и матрасов с подушками для нее
Табуретка.юа предлагает большой выбор кроватей и матрасов с подушками для нее

Кровать. Почему она такая?

Известно ли Вам, что раньше кровать размещали на возвышении, в добавок оборудуя её высокими ножками, чтобы повысить уровень комфорта. В далёком прошлом полы были каменными и безумно холодными. А по низу гулял самый противный сквозняк. Вот чтобы сохранить тепло, кровать подымали повыше. Сегодня подобная сложность не актуальна, а вот высокие модели да. Кстати, из тех же соображений на кровать вешали балдахин. Нынче – он просто красивое дизайнерское дополнение.

Приобрести кровать могли далеко не все. Как хорошо, что сегодня – это доступный каждому предмет мебели.

Купить двуспальную кровать с матрасом в наши дни – проще пареной репы

Нынешние кровати не такие помпезные, но намного комфортнее, практичнее, функциональное. Внешне – радуют глаз. И ждать их доставки с другого континента по полгода не нужно. Современный мир максимально упростил процесс покупки, открыл огромный выбор разнообразных моделей, поднял уровень комфорта на новую ступень. Цельные, со встроенными нишами, выдвижными ящиками для хранения; деревянные, металлические; стандартные и оригинальные – всё это поверхность айсберга мира кроватей.

  Табуретка.юа предлагает большой выбор кроватей и матрасов с подушками для нее
Табуретка.юа предлагает большой выбор кроватей и матрасов с подушками для нее

Как купить матрас на кровать в TABURETKA.UA

Бонус современного мира – интернет-магазины мебели, где совершить покупку проще, чем авторизоваться в одной из социальных сетей. В онлайн каталоге находим интересующую категорию, используем поисковые фильтры, делаем выбор, отправляем товар в корзину, оформляем заказ, ожидаем покупочку.

В Табуретка.юа приобрести можно не только кровать, но и матрас с подушкой для нее. Выбор товаров впечатляющий. Разные производители, дизайн, расцветка, но всегда неизменно только одно – качество.

  Табуретка.юа предлагает большой выбор кроватей и матрасов с подушками для нее
Табуретка.юа предлагает большой выбор кроватей и матрасов с подушками для нее
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Дата
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